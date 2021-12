Grootste levende kerststal van Nederland in Enter stopt definitief

Jaarlijks trekt de kerststal duizenden bezoekers naar Enter. De attractie stond ieder jaar in de landelijke lijstjes met kerstactiviteiten, zelfs de NOS besteedde aandacht aan het evenement.

Maar nu wordt de domeinnaam www.levendekerststal.nl op de site van de Enterse Kloomp'n Daansers aangeboden om over te nemen. "Het was een moeilijk maar wijs besluit", zegt woordvoerder Huuskes. Veel leden worden ouder en kunnen niet meer volop meehelpen. Dan komt het organiseren op een kleine groep aan. Dat is niet meer te doen. Corona werkt dan als katalysator", zegt Huuskes.

Een paar maanden geleden viel het definitieve besluit. "We hebben er verder geen ruchtbaarheid aan gegeven", zegt Gerben Huuskes. "De kerststal is al verkocht en andere stukken onder de leden verdeeld. Wat over was is afgevoerd. De kleding ligt allemaal nog bij de deelnemers thuis".

De drie wijzen (Foto: RTV Oost)

25 jaar

De levende kerststal zag zevenentwintig jaar geleden, in 1994, voor het eerst het levenslicht in Enter. Tussendoor heeft de kerststal ook op andere plekken gestaan zoals in Zwolle en het Gelderse Laren. Na 25 jaar was in 2019 dus de laatste editie.

"Het was een mooie hobby en een hechte, gezellige groep. Het doel was saamhorigheid en gezelligheid. De voorbereidingen beginnen al drie maanden van tevoren. Dan ben je voor en tijdens de twee kerstdagen druk en daarna nog druk met alles opruimen. Alle donaties stopten we terug in onderhoud en het investeren in materialen", zegt Huuskes.

Als de ouders van de baby het leuk vonden dan mochten zij Jozef en Maria spelen. Gerben Huuskes, organisatie

Knielen

Huuskes kijkt terug op een mooie periode: "Het was eervol om te doen. We hebben veel blije gezichten gezien. Ook veel mooie reacties gekregen in de loop der jaren." Wat voor bijzonders is hem bijgebleven na al die jaren? Huuskes: "Sommige bezoekers gingen wel wat ver. Die gingen dan knielen alsof het een bedevaartsoort was. Dat was eigenlijk niet de bedoeling."

De levende kerststal had ook ieder jaar een echt kindeke Jezus. Nou ja, een echt pasgeboren baby dan. "De baby werd om de anderhalf tot twee uur gewisseld met een andere baby. Als de ouders het leuk vonden dan mochten zij Jozef en Maria spelen. En dat deden ze meestal wel. Want zeg nou zelf, hoe leuk is dat voor de foto's voor later?", zegt Huuskes.