Geestelijk verzorger ZGT ziet morele stress bij personeel: "Het is moeilijker geworden"

Nog steeds is er een enorme drive onder het personeel van ZGT om de schouders er onder te zetten en de coronacrisis aan te pakken. Geestelijk verzorger Anton Scholte ziet, ook na de zoveelste besmettingsgolf, de zorgzaamheid niet afnemen. "Maar het is wel moeilijker geworden."

"Nooit eerder zag ik zoveel solidariteit onder artsen en verpleegkundigen", zegt Scholte. Er was geen weerstand om diensten over te nemen of om je in een raar pak te hijsen. "Niemand ging er voor opzij."

Specialist werd assistent

Scholte zegt dat hij op de IC een specialist tegenkwam die zich had gemeld als assistent en vooral wilde leren. "Ik had me stiekem toch wel een beetje in hem vergist, zo bescheiden stelde hij zich op." En dat was geen uitzondering, meent hij.

"Haal die prik!"

Scholte ziet ook dat er zo langzamerhand sprake is van morele stress bij verpleegkundigen en artsen. Vooral nu de reguliere zorg steeds verder wordt afgeschaald en code zwart als een zwaard van Damocles boven ons hoofd hangt.

"Hoe kan ik het goede doen als ik op de corona-afdeling of op de IC nodig ben, maar het werk op een andere plek daardoor moet laten vallen?", zegt één van de dokters daarover. "Als je moet kiezen is het heel zwaar, iedereen heeft recht op goede zorg."

Omzien naar elkaar

Scholte vindt het erg jammer dat er ook dit jaar geen speciale kerkdienst voor de patiënten kan worden gehouden. Hij gaat er al elf jaar voor. De patiënten die er nu liggen, hebben het zwaar. Per patiënt is niet meer dan een gast toegestaan, en dat maakt deze kerst moeilijk, zegt de pastor. "Het beddenhuis is zo leeg als maar kan, vanwege corona. Wie er nu ligt, moet er echt wel zijn".

Omzien naar elkaar, is wat Scholte betreft de centrale boodschap van kerst. Volgens hem laat de corona ons nog meer zien dat we moeten omzien naar elkaar en dat we op een ander moeten letten. "Zoek elkaar op, en help elkaar een beetje."

In de uitzending van Hoogtij op 26 december vertelt Anton Scholte een bijzonder kerstverhaal.