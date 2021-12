Mooiste Kerststraat van Nederland ligt niet in Overijssel, maar: "In de top 5 is al een eer!"

Al 25 jaar lang is het een traditie in de Kannenburg in Deventer om de straat te versieren. Elk jaar proberen om jezelf te overtreffen. Dit jaar staan ze in de top 5 van Nederland. "Een mooie eer", vertelt Saskia Lasthuis. "Hier zijn ooit ouders van Michel, die woont hier ook in de straat, mee begonnen. Het startte met een grote kerstboom midden in de straat en inmiddels zijn bijna alle huizen versierd."

Vinkenplein

Ook het Vinkenplein in Almelo is versierd. De buurtbewoners hebben hun best weer gedaan, vindt bewoner Gerrit Achterbosch. "Het resultaat kan je zien hé", glimlacht Achterbosch. Hij vindt het mooi dat ze in de top 5 staan, maar dat betekent niet dat ze volgend jaar niet gaan uitbreiden. "Ik heb nou alweer ideeën voor volgend jaar."

Boekweitland

De straat uit Overijssel die de top 5 compleet maakt is Boekweitland in Oudleusen. Daar heeft Yorick Borger zijn jaarlijkse hobby weer opgepakt. Een enorme muziekbox voor zijn huis stuurt daar namelijk de kerstversiering aan die over vier huizen is verdeeld. "De lampjes gaan allemaal op de muziek heen en weer.", vertelt Borger. Er heeft behoorlijk wat tijd ingezeten en natuurlijk geld. "Het precieze bedrag weet ik niet. Dat zal om duizenden euro's gaan."

Neem hieronder een kijkje in de drie straten uit de Nederlandse top 5.

Borger heeft van zijn meesterwerk een dronevideo laten maken in het donker. Bekijk die video hieronder.