Bewoners van verzorgingstehuis Werkeren in Zwolle verrast met hapjes

Dat deze wens in vervulling kon gaan heeft alles te maken met de kerstwensboom die de twee ondernemers uit Zwolle eerder deze maand bij OAK hadden neergezet. "We wilden iets gaafs bedenken", zegt de wijnbar-eigenaar. Dat werd een kerstmarktje voor de deur van de wijnbar. "Een soort take-away evenement met foodtrucks, tenten en een kerstboom."

Wensballen

"Van de vorige uitbater van dit pand hadden we nog wat van die kerstballen die je open kan maken." Het duo bedacht toen om van de kerstboom een kerstwensboom te maken. "Mensen konden hun kerstwens op een briefje schrijven, in de bal stoppen en in de boom hangen." De winnaar kreeg bovendien een kerstborrelpakket cadeau.

Aandacht voor ouderen

In een video op Instagram is te zien hoe Blaauwhof de wensbal van Rob Slootman uit een grote bak vol wensballen weet te vissen. Slootman werkt voor Dimence in Zwolle. Hij schreef op zijn wensbriefje dat hij veel ouderen in eenzaamheid de kerst ziet doorbrengen. 'Alle aandacht is mooi', schrijft hij.

"Ik had inderdaad een wens gedaan. Iets te eten, leuke hapjes", zegt Slootman. Maar waar het hem vooral om draait is aandacht voor ouderen in dit soort situaties.