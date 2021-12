Oceaanroeiers vieren feestdagen in hun boot: "Goed kerstdiner meegekregen"

Zwolse roeiers begonnen aan oceaanrace (Foto: Jeroen Bovenkamp "In to the unknown")

Met de feestdagen voor de deur is ver van huis zijn niet altijd fijn. Maar als je midden op de Atlantische Oceaan zit, in een roeiboot, dan worden het toch wel bijzondere dagen. "We wisten van tevoren dat deze dagen eraan zaten te komen en we zijn daar ook op voorbereid", zeggen de Zwolse docenten Aidan Scherpbier en Tristan Sim, die momenteel meedoen aan de zwaarste roeirace ter wereld, de Talisker Whisky Atlantic Challenge.

12 december vertrokken de Zwollenaren vanaf de Canarische Eilanden voor de tocht naar Antigua, ook om geld in te zamelen voor onderzoek naar micro- en nanoplastics in de zee. "We hebben nu iets meer dan 500 mijl gehad", vertelt Aidan via de satelliettelefoon. "Het roeien gaat op zich goed, het is af en toe wel zwaar."

Bijna twee weken na de start hebben de mannen een goed ritme gevonden. "Eerst gingen we iets te hard van start, we waren super enthousiast om eindelijk te kunnen gaan. Nu roeien we 's avonds en 's nachts steeds twee uur op, twee uur af. Overdag hebben we een uur samen, beiden een uur alleen en dan weer een uur samen. Dat betekent dat we 14 uur roeien op een dag."

En nu staan dus de kerstdagen en volgende week oud en nieuw voor de deur. "Ja dat zijn lastige dagen, ook omdat Tristan net vader is geworden. We hebben wat cadeautjes meegekregen van thuis, we hebben een goed kerstdiner meegekregen, daar gaan we morgen aan beginnen. En zo proberen we het samen vol te houden."

Wind

De eerste vijfhonderd zeemijlen zitten er dus op, een afstand van bijna 950 kilometer. "We hebben vanochtend even gekeken en we moeten nog iets van 2000 mijl (3700 kilometer) Het hangt de komende weken van de wind af hoe snel het gaat."

"We denken nog tussen de dertig en veertig dagen te gaan. Het point-of-no-return is al geweest, de komende tijd krijgen we de wind vooral mee." De tocht afmaken is de enige mogelijkheid dus. "De andere kant op roeien is geen optie."