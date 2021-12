Actie 'Ommen voor warmte' is landelijk succes, veel kerken helpen minima met hoge energierekening

De predikant bedacht een paar weken geleden hoe hij mensen die vanwege de gestegen energieprijs in financiële problemen komen, zou kunnen helpen. "Het plan is ontstaan vanuit de solidariteitsgedachte. Ik hoopte dat mensen zouden zeggen 'die vierhonderd euro compensatie die iedereen van de rijksoverheid krijgt, die heb ik niet nodig. Die schenk ik liever aan mensen die het geld beter kunnen gebruiken'. Die gedachte blijkt te werken. Het heeft inmiddels in een week tijd binnen onze kerkgemeenschap tienduizend euro opgebracht."

Tienduizend euro

De actie in Ommen neemt landelijk een vlucht. "Ik weet dat er inmiddels zo'n zeventig kerken uit Overijssel en Flevoland aanhaken. Het is daarmee een grote actie geworden. Dat had ik van tevoren niet gedacht", zegt de predikant. "Ik ben er heel blij mee, want het is fijn om iets voor anderen te kunnen doen in deze tijd van polarisatie. Ik krijg ook steeds vaker berichten uit andere delen van het land waar kerken aan de actie meedoen."

Het is ook hard nodig. "Kijk die energierekening moet nog komen. In januari gaan de mensen de pijn pas echt voelen. Dan moet er betaald worden. Het is vaak zo dat mensen die tot de minima behoren ook in minder goed geïsoleerde huizen wonen. Daardoor valt de rekening extra hoog uit. Ik ken mensen bij wie de kosten verdubbelen. Als je voldoende geld hebt dan is dat niet zo'n groot probleem. Maar als je normaal gesproken elke euro moet omdraaien dan komt dat hard aan", legt Jelsma uit. "Daar komt nog eens bij dat we op dit moment de hoogste inflatie sinds veertig jaar meemaken. Dat werkt allemaal door in de prijs van de boodschappen die we moeten doen."

Hartverwarmend

Hij is blij met de animo om te helpen. "We zijn hier in Ommen een week bezig en er is al tienduizend euro binnen. Daar zit ook geld bij van mensen die het volledige bedrag van vierhonderd euro aan energiekorting hebben overgemaakt."

Predikant Kest Jelsma, Gereformeerde Kerk Ommen (Foto: RTV Oost/ Marielle Beumer)

Hij vertelt het verhaal van twee inwoners van Ommen die onlangs naar het buitenland vertrokken om daar te overwinteren in de zon. "Die mensen zijn inmiddels naar hun vakantiebestemming vertrokken. Ze vertelden mij vlak voor vertrek dat ze het zeer onterecht vonden dat ze vierhonderd euro aan prijscompensatie kregen terwijl er mensen zijn die het harder nodig hebben. Omdat ze op hun zonnige vakantiebestemming ook nauwelijks energie verbruiken hebben ze het hele bedrag in ons noodfonds gestort."

De predikant is enthousiast dat andere kerken in het land het plan omarmen en ook meedoen aan de actie. "Ik weet niet precies hoeveel kerken in totaal, maar het zijn er inmiddels veel. De actie verspreidt zich als een olievlek, dat is hartverwarmend!"

Extra steun

Jelsma; "het was natuurlijk beter geweest als de overheid de verdeling van de energiecompensatie vooraf beter had geregeld, maar dat bleek niet mogelijk. Daarom hebben wij het als kerken opgepakt. Inmiddels heeft het kabinet wel ingezien dat er wat moet gebeuren en is er nog eens tweehonderd euro aan extra steun voor de minima uitgetrokken. Daarnaast kunnen mensen een beroep doen op ons noodfonds. Iedereen die daarvoor in aanmerking wil komen kan zich melden. Dat kan via ommengeeftwarmte@gmail.com."