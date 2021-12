Regio trots op 'streekproduct', De Beentjes van Sint-Hildegard vanavond op TV Oost

Herman Finkers en Johanna ter Steege zijn Jan en Gedda in De Beentjes van Sint-Hildegard (Foto: Maarten van Keller, Johan Nijenhuis en Co BV)

"Een prachtfilm." Het is slechts één van de vele lovende woorden over het 'filmische streekproduct' De Beentjes van Sint-Hildegard, vanavond te zien op TV Oost. De regio is best een beetje trots op de succesvolle film van de trots van Twente, acteur en komiek Herman Finkers. En, de regio pikt ook een graantje mee van het succes.

Zo komt de kerk in Langeveen in De Beentjes van Sint Hildegard nou eens op een andere manier in beeld, dan steeds met het slechte nieuws dat het met sluiten wordt bedreigd. Alhoewel, de kerk kwam voor de film in beeld voor -hoe symbolisch- een uitvaartscène.

Mooi licht in de kerk

Koster Oliemulder van de kerk in Langeveen: "Op donderdagmiddag, tijdens het schoonmaken van de kerk, kwamen mensen van de film vragen of ze opnames mochten maken. Ze waren ook in Vasse geweest om te kijken, maar hier vonden ze het licht mooier." Oliemulder moest om gezondheidsredenen verstek laten gaan bij de première van de film maar de koster heeft 'm later ingehaald in Hardenberg. Wat hij van De Beentjes van Sint Hildegard vindt? "Verschrikkelijk mooi, echt de moeite waard om te kijken."

Bad Bentheim

Een andere fan van de film is Harry Roetert die in Bad Bentheim rondleidingen geeft. Een aantal scènes in de film is in Bad Bentheim gedraaid. Daarvoor is in zijn ogen de mooiste plek gebruikt. Het gaat om de steengroeve die al langer dan duizend jaar is gebruikt voor het bekende Bentheimer zandsteen. Een oranjegekleurde 'rots' van 50 meter, zomaar aan een bospad.

Gids Roetert noemt het "een plek voor kenners". Hij had de steengroeve natuurlijk allang als onderdeel van zijn rondleidingen, maar dankzij de film heeft hij er nu een mooi verhaal bij. Roetert is trouwens ook lovend over De Beentjes: "Een schitterend mooie film", zegt hij in de microfoon van radio Oost. Om welke scène het gaat? Ja, dan moet je vanavond om 20.00 uur De Beentjes van Sint Hildegard op TV Oost kijken. Pikt die ook nog een graantje mee van het succes.