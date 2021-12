Fraudeur krijgt spijt en stort tijdens verhoor politie Hardenberg 5000 euro terug aan slachtoffer

Meestal betekent het slecht nieuws als een rechercheur van de politie je belt, maar dat geldt deze Kerst niet voor een 68-jarige vrouw in Arnhem. Ze kreeg vrijdag een telefoontje van een diender uit Hardenberg dat ze even op haar rekening moest kijken. Daar was een bedrag van bijna 5000 euro bijgeschreven. Een beetje een kerstcadeau, ware het niet dat het haar eigen geld is dat ze eerder was kwijtgeraakt aan oplichters.

Voorafgaand aan het telefoontje met de vrouw in Arnhem speelde zich op het politiebureau in Hardenberg in een verhoorkamertje een heel ander gesprek af. Daar zat een verdachte die met de zogenoemde 'Vriend in Nood' fraude op slinkse wijze bijna 5000 euro van het slachtoffer had weggesluisd. De vrouw werd via WhatsApp benaderd door haar 'dochter', maar in werkelijkheid kwam het geld op de rekening van de verdachte terecht.

Spijt

De politie was de verdachte op het spoor gekomen en had hem op het bureau uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dat gesprek bleek dat de man inmiddels een redelijke spaarpot had. De verdachte gaf aan dat hij het schadebedrag graag wou vergoeden. Nog tijdens het verhoor maakte hij het geldbedrag van bijna 5000 euro over aan het slachtoffer. Daarbij gaf hij aan spijt te hebben van hetgeen gebeurd is.

Spijt of niet, uiteraard wordt tegen de verdachte wel een proces verbaal opgemaakt. De vrouw die was opgelicht reageerde erg en elk geval blij en erg emotioneel op de goede afloop. Voor alle betrokkenen een goed gevoel, zo vlak voor Kerst, want in deze zaak kwam het toch nog goed.

Wapenen tegen oplichters

Helaas is dit in veel zaken niet het geval en kunnen de slachtoffers meestal fluiten naar hun geld. De politie Hardenberg schrijft daarover op Facebook: "Daarom vragen we nogmaals aandacht voor het klikken op linkjes, doorgeven van je codes etc. Misschien goed om dit onderwerp nog eens aan te snijden tijdens het kerstdiner want voorkomen is beter dan…"

