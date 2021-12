Aartsbisschop én erelid FC Twente Desmond Tutu (90) overleden

Tutu stond bekend als groot tegenstander van de apartheid in zijn geboorteland Zuid-Afrika. Voor zijn jarenlange, geweldloze, strijd ontving hij in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede. Na het afschaffen van de apartheid werd Tutu gevraagd als voorzitter van de Waarheids- en Verzoeningscommissie die Zuid-Afrika weer moest verenigen. Zijn hele leven lang heeft Desmond Tutu zich ingezet voor Zuid-Afrika.

In 2012 kwam Tutu op uitnodiging naar Nederland. Hij bezocht toen meerdere dagen Overijssel en was aanwezig bij de Vredesweek in Deventer. Hij legde op eigen verzoek bloemen bij het beeld van Albert Schweitzer op De Brink. Tijdens een speciale avond werd hij door toenmalig Commissaris van de Koningin Ank Bijleveld benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje Nassau.

Tutu tijdens het ontvangen van zijn koninklijke onderscheiding (Foto: RTV Oost)

In de Lebuïnuskerk werd een speciale kerkdienst gehouden die volledig in het teken stond van Tutu. De dienst, die geheel in het teken stond van verzoening, werd door ruim 1200 mensen bezocht.

Desmond Tutu tijdens de speciale kerkdienst in Deventer (Foto: RTV Oost)

Desmond Tutu, de voetbalsupporter

Afsluitend bezocht Tutu de thuiswedstrijd van FC Twente tegen Heerenveen. De spelers van Twente droegen voor die gelegenheid een shirt met de sponsornaam MKI. Deze internationale gezondheidsorganisatie zet zich in voor de verbetering van de leefomstandigheden in Zuid-Afrikaanse townships. Toen Tutu het veld opliep, kreeg hij een staande ovatie van de 30.000 stadionbezoekers en werd hij toegezongen met 'Tutu olé'. Aansluitend werd hij benoemd tot erelid van FC Twente.

Tutu in het stadion van FC Twente (Foto: TC Tubantia)

Desmond Tutu werd geboren in 1931 in Klerksdorp, Zuid-Afrika. Daar zag hij met eigen ogen de gevolgen van de apartheid die Zuid-Afrika letterlijk verdeelde. Zijn hele leven heeft hij zich tegen deze apartheid verzet en gestreden voor verzoening in de wereld. Nadat Tutu enkele jaren als onderwijzer had gewerkt, richtte hij zich op het geloof. In 1961 werd hij benoemd tot priester van de anglicaanse Kerk en vertrok naar London. Aansluitend werd hij secretaris-generaal van de South African Council of Churches en ontpopte zich als woordvoerder van de zwarte Zuid-Afrikanen.

In 1984 ontving hij de Nobelprijs voor de Vrede, twee jaar later werd hij Aartsbisschop van Kaapstad. Inmiddels president van Zuid-Afrika, Nelson Mandela vroeg Tutu in 1994 voorzitter te worden van de Waarheids- en Verzoeningscommissie. In 1997 werd bij hem prostaatkanker geconstateerd. Hij leidde sinds 2010 een teruggetrokken bestaan.

Desmond Tutu overleed op 90-jarige leeftijd in zijn woonplaats Kaapstad.