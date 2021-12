Lockdown domper voor jubileumjaar familiebedrijf Zuithof in Bornerbroek

Een huis met daarnaast een garage, waarin werd gesleuteld aan oude auto’s. Zo begon in 1961 het autobedrijf. “Mijn vader, Joan, kwam uit de autowereld en vond het geweldig om aan auto’s te sleutelen”, legt René Zuithof uit. Hij kocht een stuk grond van Rene’s opa en bouwde daar een huis en een garage. “Mijn moeder is in Tusveld geboren en wilde graag terug naar deze plek. Mijn vader heeft besloten om daar ook een bedrijf te beginnen.”

Flink uitgebreid

Eén kleine garage, daar begon Joan dus mee. “Hij ging elke dag naar Duitsland om een auto op te halen die hij dan opknapte en weer verkocht. Het was echt een eenmansbedrijf.”

Van dat eenmansbedrijf is nu weinig meer over, in hoog tempo lukte het Joan, en later René, om het bedrijf flink uit te breiden. “Eerst werd er nog een brug buiten gezet, maar een paar jaar later heeft hij de garage uitgebouwd.”

De garage Zuithof vroeger (Foto: Zuithof )

In 1992 nam René de zaak over van zijn vader. “In het begin bemoeide hij zich erg met de zaak”, glimlacht hij. Toch heeft hij het idee gehad dat hij het bedrijf wel naar zijn eigen hand kon veranderen, als hij dat wilde. “Tijden veranderden en daar moest het bedrijf ook in mee.” Zijn vader had het daar af en toe best lastig mee, maar “hij sleutelde vooral graag aan oldtimers en heeft dat op een gegeven moment weer opgepakt.”

Tegenwoordig heb je de showroom in huis Jarno Zuithof

In de jaren nadat René de zaak had overgenomen is er veel veranderd. “Er zijn zoveel extra regels waar je aan moet voldoen. Het is veel strenger geworden.” Ook het winkelend publiek is drastisch veranderd. “Zeker door het internet”, vindt Jarno, die zoals gemeld het bedrijf overneemt van zijn vader en daarmee de derde generatie is die het bedrijf gaat runnen.

“Toen mijn opa begon, zette je een advertentie in de krant met alle auto’s die je had staan”, legt hij uit. “Toen oriënteerden mensen zich nog in de garage, nu doen ze dat op internet. Je hebt de showroom eigenlijk in huis.” Het koopgedrag is daarmee sterk veranderd. “Vroeger kwamen mensen met de krant in de hand de garage binnen”, vult René aan. “Vroeger verkocht je in het weekend soms twaalf auto’s en doordeweeks niks, want mensen waren op zaterdag vrij en dan gingen ze rondkijken.”

Grote veranderingen

Maar de grootste veranderingen gaan nog komen denkt René. “Jarno krijgt straks te maken met een snel veranderende markt en dat gaat wel wat inspanning kosten, denk ik.”

Toch heeft Jarno er heel veel zin in. “Ik ben al sinds mijn vijftiende bezig met auto’s. Dit is een stap die al dat werk compleet maakt”, vindt hij. Hij begon als automonteur, heeft in verschillende zaken gewerkt en vindt nu het commerciële kant en het aansturen het meest uitdagende van dit werk. “Al die veranderingen die gaan komen, maakt het uitdagend."

Op deze plek is alles opgebouwd, dus hier blijven we René Zuithof

De ligging, vlak langs de Doorbraak en midden in het groen doet menig wenkbrauw fronsen. “Vroeger waren de wegen hier nog veel drukker dan ze nu zijn”, legt René Zuithof uit. Door de komst van onder meer de Nijreessingel wordt er veel verkeer om het bedrijf heen geleid. Toch is dat geen grote zorg. “We hebben de afgelopen jaren een grote klantenkring opgebouwd die we aan ons hebben weten te binden. We hopen echter niet dat de infrastructuur nog verder op de schop gaat.”

Waar veel bedrijven bij elkaar clusteren op een autoboulevard heeft de familie Zuithof nooit getwijfeld om deze plek te verlaten. “Alles is hier begonnen en opgebouwd”, legt René uit. “Daar is mijn vader mee begonnen en dat doe ik, en straks Jarno, nog steeds.”

Zelfde liedje

Waar het jubileumjaar begon met een lockdown, eindigt deze daar ook mee. Opnieuw is de showroom gesloten en kan je alleen op afspraak langskomen. "We hebben de nodige festiviteiten door kunnen laten gaan dit jaar, dus het jubileum is goed gevierd", aldus Jarno. Toch is de sluiting jammer. De garage is uiteraard wel open. “Net als het begin van dit jaar kan je alleen het monteurswerk doen”, legt Jarno uit. Jammer, maar het is niet anders beamen vader en zoon. “Tuurlijk is het contact met klanten het allerfijnst, maar dat je deels open kan blijven is mooi.”