Regerend olympisch kampioene Jorien ter Mors mist Spelen op 1000 meter

In Heerenveen klokte Ter Mors 1.15,08 op het OKT. Daarmee kwam ze niet bij de toprijdsters in de buurt. De winst ging naar Jutta Leerdam, Antoinette de Jong lijkt met haar tweede plaats ook zeker van deelname. Datzelfde geldt ook voor Ireen Wüst, al moet zij nog even in de wachtkamer.

Goud

Tijdens de afgelopen Spelen won Ter Mors dus nog goud de kilometer. In 2018 schaatste ze tot ieders verrassing nog naar de winst in Pyeongchang. In Peking zal ze dit kunststukje in februari niet kunnen herhalen op de 1000 meter. De OKT in Heerenveen duren nog tot en met donderdag.