Schaatsvereniging IJSCH in Haaksbergen ziet eerste marathon op natuurijs aan zich voorbij gaan: 'simpelweg niet koud genoeg'

De eerste schaatsmarathon op natuurijs wordt dit jaar niet verreden in Haaksbergen. Noordlaren gaat met de primeur aan de haal. Voorzitter Wouter Otten van de ijsbaan in Haaksbergen vat het sportief op: "Prachtig voor de sport, ik wens ze alle succes daar in het Noorden!"

Noordlaren kwam vanmiddag met het nieuws naar buiten nadat Willem Hut, competitieleider van de marathon van de KNSB, het ijs had goedgekeurd. In Haaksbergen zat een marathon er nog niet in. "Het heeft hier simpelweg niet hard genoeg gevroren, dus we zullen moeten wachten op kouder weer. Daarnaast zijn we ook nog gesloten door de huidige coronasituatie", zegt Otten.

De baan is de afgelopen dagen wel onderhouden, maar niet alles werd in het werk gesteld om te kunnen schaatsen op de baan. Otten: "We hebben geduld en hopen dat we er in het nieuwe jaar een mooi ijsfeest van kunnen maken, waarbij iedereen welkom is.