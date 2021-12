GGD start vandaag met boosterprikken in De Grolsch Veste

Vanaf vandaag wordt ook het stadion van FC Twente gebruikt voor het zetten van boosterprikken. Het is de bedoeling dat er vanaf dit moment per dag 2600 boosterprikken worden gezet in De Grolsch Veste in Enschede.

De GGD Twente moet voor half januari ruim 300.000 mensen een boostervaccin geven. De opening van De Grolsch Veste is onderdeel van de boosterversnelling. Gewone vaccinaties worden er niet gezet, alleen boosterprikken.

Anders

Het 'boosteren' in De Grolsch Veste zal anders gaan, want in plaats van dat mensen naar een hokje gaan, loopt de vaccinatiemedewerker nu langs mensen die naast elkaar op een stoel zitten. "Het is een nieuwe manier van handelen en op deze manier willen we nog sneller boosteren", zei GGD-directeur Van Broekhoven onlangs.

Voor de overige vaccinaties moeten mensen die zich willen laten prikken naar het naastgelegen Go Planet in Enschede, Hof van Nijverdal in Nijverdal of de Woonboulevard in Almelo.