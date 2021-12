Jan Terlouw hekelt vergelijking overheid in coronatijd met overheid in oorlogstijd: 'enorme verschillen'

De rol van de overheid is volgens hem bijvoorbeeld totaal anders: "We leefden toen met een overheid die je vijand was. En nu doet de overheid de dingen uit vriendschap. Om zo goed mogelijk voor de samenleving te zorgen, of je dat nou wilt geloven of niet."

Ook een vergelijking met het niet naar school kunnen anno nu gaat volgens Terlouw mank. "Kinderen kunnen nu vaak enkele maanden niet naar school, wat buitengewoon vervelend is. Ik kon van september 1944 tot in mei 1945 niet naar het Christelijk Lyceum, hier in Zwolle. Ik kon er een heel (school, red.) jaar niet naartoe. Dat zijn grote verschillen!"

De schrijver introduceerde in schouwburg Odeon in Zwolle het theaterstuk Oorlogswinter van De Jonge Honden. De Zwolse theatergroep greep het aankomend vijftigjarig bestaan van de jeugdklassieker Oorlogswinter aan voor een theaterstuk. Samen met Terlouw werkten De Jonge Honden aan de voorstelling over vriendschap, vertrouwen en volwassen worden in een oorlog.

De voorstelling ging in oktober in première, maar vanwege de aangescherpte coronamaatregelen wordt het stuk nu online vertoond. RTV Oost zond het tweede kerstdag live uit op tv en in een stream op Facebook.

Het is de bedoeling dat zodra de theaters in het nieuwe jaar weer open mogen, de tournee van Oorlogswinter langs de theaters in Nederland wordt hervat. En daar is animo voor, want de theatergroep heeft zich met de voorstelling letterlijk in de kijker gespeeld en mag het stuk in 2022 landelijk op de planken gaan brengen. De voorstelling werd opgepikt door een landelijk impresariaat dat al enkele theaters in Nederland heeft geboekt.