Kars Jansman schaatst op OKT naar zesde plek op 5000 meter

Kars Jansman is bij het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen als zesde geëindigd op de 5000 meter. De schaatser uit Hellendoorn deed dat in een tijd van 6.17,20.

Sven Kramer heeft zicht op deelname aan zijn vijfde Olympische Spelen. De succesvolste schaatser aller tijden eindigde in 6.12,29 als derde op de 5000 meter. De winst ging naar ploeggenoot Patrick Roest in 6.08,64. Hij is daarmee helemaal zeker van deelname aan de olympische 5000 meter.

Aanwijsplekken

De winnaar van de 5000 meter is zeker van deelname aan de Spelen. De nummers 2 en 3 moeten afwachten en hopen dat schaatsers zich voor meerdere afstanden kwalificeren en wachten op eventuele aanwijsplekken. Jorrit Bergsma werd tweede in 6.11,14 en is ook vrijwel zeker van deelname aan de Spelen.

10.000 meter

Dinsdag komt Kars Jansman nog een keer in actie op het OKT. Dan gaat hij de strijd aan op de 10.000 meter, de afstand die hem normaliter beter ligt dan de 5000 meter.