GGD: 'Booster halen in Duitsland? Niet doen!'

Een buitenlands booster-vaccin moet in Utrecht administratief verwerkt en geregistreerd worden. Als dat klaar is, kan er alleen maar een Nederlandse QR-code op papier worden verstrekt. Deze is in het buitenland niet geldig.

Een internationale code is alleen te verkrijgen in het land waar de booster-prik is gezet. Wie een buitenlandse registratie heeft, kan dit niet meer omzetten naar een Nederlandse internationale QR-code.

Nog even wachten

Vooral jongeren die op wintersport willen, halen een booster-prik net over de grens in Duitsland. Vanuit Overijssel gaan mensen bijvoorbeeld naar Ahaus, waar zelfs zonder afspraak een prik gehaald kan worden. Daar kunnen alle volwassenen terecht, ook uit Nederland.

Maar de gegevens van deze prik worden niet automatisch in Nederland geresideerd. De GGD adviseert, wanneer het kan, een afspraak te maken in de eigen regio. De verwachting is dat vanaf 7 januari iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland afspraak kan maken voor een booster-prik.

Topdrukte tijdens de kerst

Op de priklocaties in Overijssel was het tijdens de kerstdagen topdrukte. Vooral tweede kerstdag zijn er veel prikken gezet. De capaciteit was op veel priklocaties maximaal benut. Op eerste kerstdag was dat niet overal zo, omdat er minder personeel beschikbaar was.