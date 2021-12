Wordt het de warmste oudjaarsdag ooit? "We komen in de buurt"

De lenteachtige temperaturen ontstaan door de wind die uit het zuiden komt. Ondanks dat het regenachtig kan zijn, wordt het vanaf dinsdag steeds warmer.

Twente en Heino

RTV Oost-weervrouw Grieta Spannenburg denkt dat er records kunnen worden verbroken. Het weerstation in Heino mat in 2017 op de laatste dag van het jaar een maximumtemperatuur van 13.7 graden. In Twente was dat 13.7 graden.

"We komen daar ditmaal weer dichtbij in de buurt. Het zou vrijdag zomaar eens 14 graden kunnen worden", vertelt Spannenburg.

En dat is best bijzonder: gemiddeld is het op oudjaarsdag zo'n graad of zes, zocht online weerplatform Weeronline uit.

Nacht

Ook in de nacht van vrijdag op zaterdag verwacht de weervrouw uitzonderlijke temperaturen door de warme wind. "Het is maar zeer zelden dat we in deze tijd van het jaar 's nachts boven de 10 graden vertoeven", legt Spannenburg uit.

Het vorige record dateert uit 2012 toen zowel in Heino als Twente tijdens de jaarwisseling een minimumtemperatuur van 10.2 graden 's nachts werd gemeten.