Janny Knol wordt de nieuwe politiechef van Oost-Nederland

Janny Knol is voorgedragen als nieuwe politiechef van Oost-Nederland. Ze volgt per 1 februari Oscar Dros op, die aan de slag gaat als politiechef van de Landelijke Eenheid.

Knol wordt door de korpschef bij de minister voorgedragen voor benoeming. Ze is nu nog plaatsvervangend politiechef van de Eenheid Noord-Nederland, maar kent de regio goed.

Ze woont in Oost-Nederland en heeft hier eerder gewerkt, onder meer in de regio's IJsselland, Gelderland-Midden en Twente. "Het zal voor mij een hernieuwde kennismaking zijn waarop ik mij enorm verheug", zegt Knol.

Midden in een storm

"De afgelopen jaren heb ik het enorm naar mijn zin gehad in Noord-Nederland", zegt Knol in een persbericht. "Maar dit is een kans van de categorie 'once in a lifetime'."

Alle vertrouwen

Korpschef Henk van Essen heeft er 'alle vertrouwen in' dat de eenheid bij Knol in goede handen is. "De Eenheid Oost-Nederland krijgt in de persoon van Janny een nieuwe politiechef die op verbindende, faciliterende en innovatieve wijze leiding kan geven."