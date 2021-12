Lory uit Hengelo verloor haar moeder toen ze dertig was: "Treuren mag, maar niet de hele tijd"

Schrijfster Lory Wagenaar uit Hengelo verloor haar moeder toen ze dertig was. Ze weet dan ook als geen ander hoe het is om te rouwen. "Vaak proberen mensen hun verdriet te verhullen en doen ze zich groter voor dan ze zijn", vertelt ze. Wagenaar bundelde haar ervaringen in een boek om mensen die te maken hebben met verlies handreikingen te bieden. "Wees mild naar jezelf", is haar advies.

Wagenaar deed onderzoek onder ruim 500 mensen die een verlies te verwerken hebben. Bijna twee derde van de respondenten (65%) geeft aan dat ze zich eenzaam voelen, met name in de eerste drie maanden na het overlijden. Ze zouden er veel vaker over willen praten, vooral met familie en vrienden.

Toch blijkt het praten over het verlies met naaste familie of vrienden, moeilijker dan gedacht. "Als een ouder overlijdt, verliest de een zijn of haar partner en het kind verliest een ouder. Het gaat om dezelfde persoon, maar de beleving is heel anders", legt Wagenaar uit. Ook kinderen kunnen heel anders tegen het verlies van een ouder aankijken. "Dat krijg je niet makkelijk bij elkaar", erkent de schrijfster. Ze geeft als tip om samen bepaalde plekken op te zoeken waar de overledene van hield.

Gun jezelf de tijd

Opvallend is dat zestig procent van de mensen die in hun omgeving iemand kennen die rouwen, zelf het idee hebben dat ze ruim aandacht geven aan het verlies. "Onze samenleving is flitsend en snel, iemand die rouwt is verdrietig en traag", vertelt Wagenaar. "Vaak proberen mensen hun verdriet te verhullen, maar dat hoeft niet. Laat het maar leeg en stil zijn. Gun jezelf de tijd, huilen of treuren mag."

Laat het maar leeg en stil zijn Lory Wagenaar

Maar niet de hele tijd, is het advies van Wagenaar. "Zorg ervoor dat je niet wegzakt in het moeras van verdriet", zegt ze daarover. Volgens haar kan het helpen om heel bewust tijdelijk verlichting te zoeken door geconcentreerd een klus te doen. "Na een half uurtje mag je dan weer verdrietig zijn."

Beleving

Mensen doorlopen in de rouw verschillende fases, van verdriet en boosheid naar acceptatie en vertrouwen. Die fases zijn niet voor iedereen gelijk en ze lopen door elkaar. Volgens Wagenaar is het dan ook volkomen normaal als je na jaren nog ineens vol kunt schieten bij een herinnering aan je geliefde. "Neem de tijd voor je verdriet en je gevoelens, stop ze niet weg", adviseert ze.

Lory Wagenaar is 2 januari te gast in Hoogtij. Een exemplaar van haar boek - Maar de liefde blijft - zal worden verloot onder geïnteresseerden. Wil je daarvoor in aanmerking komen, stuur dan een mailtje met een reactie naar hoogtij@rtvoost.nl.