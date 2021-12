Hoe maak je de lekkerste oliebol? Bakkers uit Delden hebben de ultieme tip

In de bakkerij achter de winkel treffen we bakker Remi Meen. Hij staat al vroeg met zijn collega achter de friteuses. Per uur komen er tientallen verse oliebollen uit het vet om vervolgens de vitrine in te gaan, in totaal maken de bakkers er zo'n twintigduizend. "Oliebollen bakken is altijd leuk om te doen. Het zijn wel lange dagen maar dat hoort er een beetje bij deze tijd van het jaar, dus dat vind ik helemaal niet erg", vertelt bakker Remi Meen.

Maar welke smaak is er dit jaar populair? "Wij maken al enige tijd steroliebollen. Dat zijn oliebollen gerold in kaneelsuiker en die zijn erg populair. Daarvoor komen mensen vanuit de wijde omgeving naar ons toe. Zelfs van buiten de provincie", vertelt Remi.

De gouden tip?

De vader van Remi heeft nog wel een tip voor mensen die een oliebol willen maken met een bijzondere smaak. "Als jullie thuis nog iets lekkers van een oliebol willen maken, dan hebben we bedacht om dat te doen met een shot Kuiernat, een heerlijk Twents likeurtje. Dat hebben we in een pipet gedaan en als je dat dan in de oliebol spuit, dan kun je de bol zo heerlijk nuttigen", vertelt Jan Meen.

De bol met het shot Kuiernat ligt nog niet in de winkel, maar volgens de bakker gebeurt dat misschien in de toekomst. "De mensen moeten het eerst maar even zelf uitproberen, geniet ervan."