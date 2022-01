Zwart gat na Elfstedentocht? Erik Hulzebosch: "Voor mij is er een leven voor en een leven na"

Voorzitter Henk Kroes van de Elfstedenvereniging maakte het wereldkundig: zaterdag 4 januari 1997 was het zover. Eén van de rijders ging als favoriet van start: Erik Hulzebosch uit Hardenberg. Spruitjeskweker Henk Angenent uit Woubrugge won de vijftiende Elfstedentocht na 200 kilometer schaatsen waarvan zo’n zestig kilometer in het donker.

Erik Hulzebosch in 1997 (Foto: Archieffoto RTV Oost)

Erik Hulzebosch werd tweede na een sprint. Hij blikt terug: “Ik had geen idee waar ik schaatste en of er nog een groep voor mij was. Toen ik op een moment helikopters boven de route zag en die waren dichtbij ons, dacht ik: Wij zouden weleens de kopgroep kunnen zijn. Mijn broer gaf even later door dat ik in de kopgroep zit”.

Kopgroep

In de buurt van de eindstreep kwam de kopgroep van vijf mannen de hoek om vlak voor ze de Bonkevaart bij Leeuwarden opreden. Onder hen Henk Angenent en Erik Hulzebosch. Tot een paar kilometer voor de streep was de wedstrijd nog altijd onbeslist en koersten ze af op een eindsprint. Alle vijf sprintten ze op de finish af. Hulzebosch en Angenent kwamen in een nek- aan-nekrace over de streep. Angenent won met minimaal verschil.

In deze video blikt Erik Hulzebosch terug op '97. De tekst gaat verder onder de video.

Angenent liet kort geleden in een interview weten dat hij voor de finish nadacht of hij de tocht eigenlijk wel wilde winnen. Hij was zich ervan bewust dat zijn leven compleet zou veranderen als hij zou winnen.

"Ik ben nooit meer terug geweest"

“Dat is ook het verschil tussen mij en Henk”, zegt Hulzebosch. “De Elfstedentocht is één. Maar om er daarna alles uit te halen, dat is nog een tweede. Dat moet je willen en kunnen. Ik wilde dat en achteraf kan ik zeggen dat het gelukt is, dus ik kon het ook. Henk is niet zo. Die is veel meer bezig met de sport dan de wereld eromheen”.

Hulzebosch werkte in die tijd voor zijn broer Gert-Jan als kraanmachinist. Toen hij tweede werd, zei zijn broer: "Als je even wat anders doet, dan is dat goed. Dan zoek ik voor die tijd wel een vervanger." Hoelang heeft die vervanger gewerkt? “Tot nu toe 25 jaar. Ik ben nooit meer terug geweest. Het duurde ook tot aan nu zo ongeveer. Tot de pandemie kwam, had ik het verschrikkelijk druk. Haast te druk.”

Toerrijder Hank Prinsen

Hank Prinsen uit Wanneperveen schaatste ook mee. Niet in de kopgroep, maar met de toerrijders. “We kregen het kort van tevoren te horen. Op 2 januari hoorde ik het. Ja hoe hoor je zoiets in die tijd? Het was op de radio en ik zat in de auto. We hebben nog gauw wat eten en drinken gehaald dat ik onderweg mee zou nemen om op krachten te blijven.”

Hank Prinsen (Foto: RTV Oost)

We overlegden of we de bevalling niet op de elfstedentocht konden laten zijn Hank Prinsen

De vrouw van Hank was hoogzwanger en bijna uitgerekend. Samen besloten ze dat zij thuis bleef. “Ik wilde niet dat de bevalling zou beginnen en zij vast zou staan in het drukke verkeer en nergens heen kon." Hank sprak met de gynaecoloog af dat de datum van het inleiden van de bevalling niet dezelfde zou zijn als de dag van de Elfstedentocht, indien dat enigszins mogelijk was.

“Achteraf is het allemaal goed gegaan, maar dat was best even spannend allemaal. Mocht de bevalling toch al beginnen, dan was ik daarheen gegaan. Ik had een mobiele telefoon bij mij. Toen een bijzonderheid. Als ze zou bellen, zou ik stoppen met schaatsen”.

Man met de hamer

Hank Prinsen deed in 1997 voor de tweede keer mee. In 1986 schaatste hij de Elfstedentocht ook. "Achteraf reed ik veel te snel, ik was stuk toen ik over de finish kwam. Dat was een wijze les voor 1997. Die man met de hamer wilde ik niet meer.” Eigenlijk zou de broer van Hank ook meedoen maar hij besloot een jaar eerder geen lid te worden. "Hij verzorgde mij onderweg met warme Bouillon en bij Bartlehiem gaf hij mij een zaklamp. Het laatste deel van de tocht was namelijk in het donker". Prinsen heeft de tocht der tochten twee keer uitgereden.