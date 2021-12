Boosteren in De Grolsch Veste gaat nét even anders: "Veel sneller, dus dat is prettig"

De mensen die een prik komen halen, nemen direct nadat de administratie is goedgekeurd plaats in de wachtkamer. Een medewerker van de GGD rijdt langs met een karretje met daarop de injectienaalden en prikt de uitgestoken armen. Daarna moet natuurlijk nog wel een kwartiertje gewacht worden.

"Het gaat veel sneller dan de vorige keren dus dat is heel prettig", zegt een vrouw die net haar booster heeft laten zetten. "Het gaat bijzonder snel en dat is voor iedereen heel fijn."

In De Grolsch Veste worden dagelijks 2.600 boosterprikken gezet. (Foto: RTV Oost)

"Bent u er klaar voor", vraagt een medewerkster van de GGD. "Ik ben er zeker klaar voor", antwoordt de man op de stoel, die aan de toon van zijn stem te horen niet kan wachten op zijn boosterprik.

Ook een andere vrouw constateert tot haar volle tevredenheid dat het mooi vlot gaat. "Die andere prikken duurden langer. Je komt hier binnen en bent direct aan de beurt, heerlijk."

Hartoperatie

Ze hebben het goed georganiseerd", vult een man haar aan. "Lekker ruim. Het was al goed georganiseerd in Twente, de vorige keer ook. Ik vind het vooral goed dat ze het aantal prikplekken nu hebben uitgebreid. Ik vind het heel belangrijk dat mensen gevaccineerd worden. Het is jammer dat daar zoveel over te doen is in ons land."

Zelf was hij overigens ook wat huiverig dit keer. Niet omdat hij tegen de prik is, integendeel. "Ik ben in oktober aan mijn hart geopereerd en ik was bang dat het invloed had, maar dat bleek niet zo te zijn. Ik ga ervan uit dat het goed gaat."

Mensen vinden het fijn dat ze minder lang hoeven te wachten dan bij eerdere prikbeurten. (Foto: RTV Oost)

Marleen van der Wal, projectleider vaccineren van de GGD Twente, is tevreden over het verloop van de eerste dag. De reacties zijn ook positief. "Mensen vinden het heel leuk, het stadion van FC Twente is een bijzondere locatie. Veel mensen zijn daar nog nooit geweest." Bovendien is de locatie van het stadion ideaal; dicht bij de snelweg en het openbaar vervoer en voor mensen die met de auto komen is er voldoende parkeerruimte.

Elke dag, zeven dagen in de week, zullen in De Grolsch Veste 2.600 mensen worden gevaccineerd. Alleen door dat tempo aan te houden, kan de GGD voldoen aan de opdracht: voor half januari 300.000 mensen in de regio een boosterprik geven.