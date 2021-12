Achtereekte waarschijnlijk op nippertje naar Spelen: "Gelukkig viel het kwartje mijn kant op"

Officieel is haar ticket voor Peking nog niet, want de plekken worden toegewezen via een prestatiematrix. Maar met een beetje doorrekenen is Achtereekte zo goed als zeker van een plek. Ze werd derde, met slechts een honderdste van een seconde voorsprong op Merel Conijn. "Gelukkig viel het kwartje mijn kant op."

Vertrouwen

Achtereekte liet een traan en legde bij de NOS uit waarom: "Ik ben vooral erg opgelucht. Het was geen makkelijk voorseizoen. Ik bleef het vertrouwen wel hebben, alleen afgelopen maandag reed ik hier een testwedstrijd en dat ging echt niet zo goed. Ik dacht, gewoon vertrouwen houden en alles eruit gooien wat je in je hebt en dat je dan derde wordt...ja."

Toen Achtereekte haar tijd zag, was ze absoluut niet zeker dat ze in de op drie zou eindigen. "Ik dacht het wordt krap. Ik weet dat ook een Joy Beune (uit Borne, red.) die tijd kan rijden. Ze is een ploeggenoot, je ziet haar de hele week rijden en ik wist dat ze heel goed was. En ik dacht eigenlijk dat het niet genoeg was. Dus het is heel dubbel wat je dan voelt."

Weet waar ik voor rijd

Achtereekte reed dit seizoen nog niet opvallend goed, maar is dat wel gewend. "Mijn wegen richting goede wedstrijden gaan vaak heel hobbelig. Heel veel mensen schrijven me dan af, of denken niet meer aan mij. Alleen ik weet wat ik richting zo'n toernooi kan en dat geeft ook iets extra's en ik weet waar ik voor rijd. Ik weet hoe vet het is om op de Olympische Spelen te rijden, dus ik dacht ik ga voor één doel en dat haalt toch het beste in mij naar boven."

Moet nog beter

De schaatsster weet echter ook dat er nog een tandje bij moet: "Het moet echt nog beter. Want dit was halte één, alleen ik wist ook dat ik hier niet voor de winst ging rijden. Zo goed kan ik wel zijn, maar dat was ik op dit moment niet."

Maar die vorm kan zeker wel komen. "Vier jaar geleden was ik ook derde op het OKT. Bij de Olympische Spelen staat alles weer op nul en er zijn nog genoeg weken om dat gat te dichten."