Geen ticket Olympische Spelen Ronald Mulder op 500 meter

Ronald Mulder gaat niet naar de Olympische Spelen op de 500 meter. De Zwollenaar werd vanavond op het OKT in Heerenveen vijfde en moest in de top drie eindigen om naar Peking te mogen.

De 500 meter ging over twee omlopen en de snelste tijd telde mee. Mulder kwam in zijn eerste race tot 34,69 en in de tweede tot 34,92. Uiteindelijk werd hij dus vijfde. De 21-jarige Merijn Scheperkamp won de 500 meter verrassend voor Dai Dai N'tab en Kai Verbij.

Krol meldt zich af

Thomas Krol uit Deventer werd op de eerste 500 meter nog vierde in 34,69, maar meldde zich af voor voor de tweede omloop. Overigens bleef hij met die tijd ook vierde in het eindklassement. Hij richt zich op de 1000 en 1500 meter. Ook Mulder komt nog in actie op de 1000 meter. Daar gaat hij voor de kans om naar zijn vierde Olympische Spelen te gaan. In 2014 pakte hij brons op de 500 meter. Mulder is echter wel minder op de 1000 dan op de 500 meter.