Ronald Mulder hint op einde carrière: "Als ik zo door blijf rijden, zou dat zomaar kunnen"

"Het was mijn laatste kans voor een Spelen", begint de 35-jarige Mulder met betraande ogen voor de camera van de NOS. "Natuurlijk reed ik een slecht seizoen, maar het voelde best wel goed in deze week. Dat laat ik in de eerste rit denk ik ook best wel zien, alleen zit ik er ook ver vanaf."

Zou zomaar kunnen

Op de vraag hoe nu verder, heeft Mulder geen antwoord. "Ik weet het niet. Dit seizoen is er niets meer om voor te rijden, dat drong net door. Mijn niveau is gewoon niet voldoende." Het einde van zijn schaatscarrière lijkt dan ook dichtbij. "Laat ik niet meteen conclusies gaan trekken, maar als ik zo door blijf rijden, dan zou dat zomaar kunnen."

Drie keer Spelen

Mulder deed drie keer mee aan de Olympische Spelen en in 2014 pakte hij brons op de 500 meter. Zijn tweelingbroer Michel won toen. Die is al eerder gestopt met schaatsen en is inmiddels coach bij de ploeg van zijn broer.