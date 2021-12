Probleemkanaal Almelo-De Haandrik: betrokkenen blikken terug op jaar vol slapeloze nachten

"Het was een heel druk jaar", aldus Harry Broekhuizen. Hij is bestuurslid van stichting Kant nog Wal en komt op voor de belangen van omwonenden. Nog elke dag krijgt hij belletjes van bezorgde kanaalbewoners. "Op de meest gekke momenten kom je ermee in aanraking. Zit je 's avonds thuis op de bank, krijg je een telefoontje, heeft iemand een probleem en dan kom je in beweging. Mensen bellen niet zomaar."

Kanaal Almelo-De Haandrik, hoe zat het ook alweer? Bekijk de video voor een overzicht:

De kanaalsoap in het kort

In september 2011 werd het startsein gegeven om kanaal Almelo-De Haandrik uit te diepen. Voor die tijd konden er schepen door met een laadvermogen van zeshonderd ton. Na de werkzaamheden werd dat honderd ton meer. Gedeputeerde Staten stelden 18,9 miljoen euro beschikbaar voor de opknapbeurt waarbij ook nieuwe damwanden in de grond werden getrild. Door de opwaardering van het kanaal zouden er minder vrachtwagens nodig zijn en dat is weer beter voor het milieu. Alleen maar winnaars, zou je denken.

In september 2018 publiceerde RTV Oost een bericht over een groep van dertig bewoners uit Geerdijk die in gesprek was met de provincie Overijssel en het waterschap over de scheuren en verzakkingen. Bewoners legden direct een link met de baggerwerkzaamheden. Douwe Bouma, de oprichter van stichting Kant nog Wal, voorzag ruim drie jaar geleden al dat het niet bij die dertig bewoners zou blijven. "Ik denk dat we over een groot probleem praten."

Onderzoeksrapport

In april 2019 staat de teller van het aantal schademeldingen al op ruim 120. In januari 2020 is het aantal verder gestegen naar zo'n driehonderd. De provincie Overijssel stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de schade aan alle huizen. In mei 2020 worden de resultaten gepubliceerd. De conclusie? Het merendeel van de schade aan de huizen rond 'probleemkanaal' Almelo-De Haandrik is niet veroorzaakt door werkzaamheden in en rond het kanaal.

Een vrachtboot vaart door kanaal Almelo-De Haandrik (Foto: RTV Oost)

Omwonenden en stichting Kant nog Wal zetten grote vraagtekens bij het onderzoek en laten het er niet bij zitten. Inmiddels gaat het om zo'n vierhonderd huizen met schade. In maart 2021 kondigt de provincie aan dat er een nieuw, aanvullend onderzoek gaat komen. Twee maanden later wordt het onderzoek uitgevoerd. Frits van Tol, emeritus hoogleraar funderingstechnieken, spreekt dan de woorden: "Dit hele onderzoek is er op gericht om antwoord te kunnen geven op die ene vraag: wat is oorzaak".

Moment van de waarheid

20 september 2021: de dag dat de langverwachte onderzoeksresultaten worden gepubliceerd. Kanaalbewoners keken er reikhalzend naar uit. Maar op 17 september staan de belangrijkste conclusies al op de website van de provincie. De onderzoekers gooien het op een combinatie van factoren. Dat de informatie al op de website staat is een foutje en de informatie wordt snel verwijderd. Bewoners voelen zich 'compleet overvallen' door de uitgelekte conclusies van het onderzoek.

Mensen leven 24 uur per dag in angst Peter Blok, stichting Kant nog Wal

Opnieuw is en blijft er veel onduidelijk. Gedeputeerde Bert Boerman zegt dat de provincie omwonenden verregaand tegemoet wil komen. De term 'ruimhartig' wordt regelmatig gebruikt. "Wij ervaren vaak het tegenovergestelde. Het is altijd knijpen", aldus Broekhuizen, terwijl hij terugblikt op het afgelopen jaar. Medebestuurslid Peter Blok vult aan: "De mensen die we spreken willen ook wel. Maar net zoals met de toeslagenaffaire gebeurt het gewoon niet. Het is in en in triest. Deze mensen leven 24 uur per dag in angst."

"Ik vraag me weleens af hoe dit nou kon gebeuren. Dat er nog zoveel mensen problemen hebben en waarom is het nog niet opgelost?", aldus Broekhuizen. Die gedachte verraadt dat er sinds de resultaten van het onderzoeksrapport nog weinig is veranderd. Het is een kwestie van de lange adem. Wat hoopt hij uiteindelijk voor hemzelf en alle omwonenden die nog dagelijks te maken hebben met schade? "Ik zeg weleens gekscherend: we gaan weer lekker in de tuin barbecueën en we hebben het niet over het kanaal en onze zorgen".

Maar realistisch is Broekhuizen ook. "Dat gebeurt niet van vandaag op morgen. Ook niet volgend jaar of over twee jaar. We hebben het over een groot aantal jaren."

Kijk hier naar onze explainer over wat er mis ging bij het kanaal: