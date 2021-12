Almelose wijk opgelucht: bewoonster die zichzelf én woning in brand stak, vertrekt

Er moest vorige week tot twee keer toe een arrestatieteam aan te pas komen nadat de Almelose opnieuw problemen in de buurt had veroorzaakt. (Foto: News United / Floris Kayim)

Regelmatig zorgde ze al voor problemen, maar afgelopen week dreigde het helemaal mis te gaan toen een bewoonster van de Rembrandtlaan in Almelo haar appartement in brand stak. Eerder werd ze al door een arrestatieteam uit haar woning gehaald en stak ze zichzelf in brand voor het politiebureau. Nu is ze, vlak voor een kort geding, akkoord gegaan met het verlaten van de woning en dus de woonwijk.

De zaak bij de rechtbank was aangespannen door woningbouwvereniging Sint Joseph, waar de vrouw bij huurt. Omdat de bewoonster alle mogelijke hulp weigert, was er volgens de woningbouwvereniging geen andere optie meer. Vlak voor de zaak zijn de vrouw en de woningbouwvereniging tot een akkoord gekomen. Volgens een woordvoerder van de woningbouwvereniging verlaat de vrouw de woning en is de buurt opgelucht.

Foto van pistool

Sinds de brandstichting in haar woning zit de bewoonster in voorarrest. Volgens een kennis van de Almelose lijdt de vrouw aan meerdere psychische stoornissen. "Lange tijd heeft ze die heel goed weten te onderdrukken, maar na enkele ingrijpende gebeurtenissen binnen haar familiekring is het eigenlijk weer helemaal mis. Begin dit jaar heeft ze in Wierden geprobeerd zichzelf te verdrinken en deze zomer heeft ze in de buurt van het politiebureau zichzelf in brand gestoken."

De bewoonster gaf in gesprekken aan dat hulp nodig was, maar weigerde ze die hulp vervolgens wel. Meerdere keren gaf de vrouw aan 'groots' zelfmoord te willen plegen. Op een manier dat het in de media zou komen. Ook stuurde ze een foto van een, bleek achteraf, neppistool.

Tikkende tijdbom

De gesprekken, maar vooral de daden van de vrouw zijn volgens de woningbouwvereniging de reden dat deze zaak zo snel mogelijk voor de rechter moest komen, om erger te voorkomen. De vrouw noemde zichzelf al eens een tikkende tijdbom.

Kennissen van de Almelose zeggen dat de vrouw dringend hulp nodig heeft: "Het lastige is alleen: ze kan heel goed de schijn ophouden. Dan is ze aardig en behulpzaam. En vinden hulpverleners dat ze blijkbaar prima op eigen benen kan staan. Maar er hoeft dan ook maar iets te gebeuren of het gaat weer helemaal mis."

Buurtbewoners zijn opgelucht dat de vrouw de Almelose wijk verlaat. Ze waren erg bang voor hun eigen veiligheid. Waar de vrouw naartoe verhuist en of ze nu wél hulp krijgt, wil de woningbouwvereniging niet zeggen.