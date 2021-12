In Mariënheem branden sfeerlichtjes huis aan huis - met dank aan een loterij

In heel Mariënheem branden ze, straat na straat, huis aan huis: de sfeerlichten van de Postcodeloterij. Je zou haast denken dat ze in Mariënheem allemaal graag een gokje wagen en massaal meedoen met de loterij, maar dat is een misverstand. De sfeerlichten branden er vooral dankzij het initiatief van de werkgroep Samen Leven Mariënheem.

Wie wel in de prijzen viel met een winnend lot, was Marion Kogelman. Met haar postcode had ze recht op een setje van twee sfeerlichten. "Wat zou het toch geweldig zijn, als in heel Mariënheem die lichtjes zouden branden", bedacht ze. Veel winnaars nemen niet de moeite hun prijs op te halen.

Logistieke operatie

Ze belde en mailde een aantal keren met de Postcodeloterij en op 23 december kreeg ze bericht. "Hoeveel wilt u er hebben?" 650 stuks graag. En zo werden er op kerstavond 27 grote dozen afgeleverd op Marions huisadres.

Het was een tussenstation in een best wel ingewikkelde logistieke operatie, zo vertelt Kogelman: "Een vrachtwagen heeft in Amsterdam op alle afleveradressen van de Postcodeloterij de overgebleven lichtjes opgehaald."

1300 waxinelichtjes

Het bleek niet haalbaar om de sfeerlichten allemaal voor kerst bij de Mariënhemers af te geven. En bovendien: wat heb je aan sfeerlichten zonder kaarsje? Dus ritselde de werkgroep nog eens 1300 waxinelichtjes bij een ondernemer in Raalte. En een Nieuwjaarswens kon natuurlijk niet ontbreken.

Mariënheem mag dan niet zo groot lijken, onderschat de omvang van het buitengebied niet. Toch lukt het om 22 vrijwilligers te vinden die woensdag en donderdag op pad gingen om de lichtjes huis aan huis te bezorgen. En de reacties? Hartverwarmend - net als de actie.