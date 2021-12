Geen budget, geen tijd maar wel weer een speelfilm uit Kampen: "Samen wat leuks maken"

De film heet 'Kerst in Koud Kampen', een alternatief voor Kerst in Oud Kampen dat door de coronacrisis dit jaar opnieuw niet doorging. "Toen het woord lockdown weer in het nieuws kwam, dachten we dat we net als vorig jaar met CODE Kampen weer een film moesten maken", vertelt Jos Hogenbirk van Kamper Events. "Toen kregen we het idee voor een kerstfilm."

Avondvullende film

Dat was allemaal vrij kort dag en dan moest het ook nog eens zonder enig budget gerealiseerd worden. Een week de tijd hadden de makers. Voor het schrijven van een script, het draaien van de scènes en de montage. Een avondvullende film is het dan ook niet geworden. "Nee, twintig minuten en zeventien seconden uit mijn hoofd", zegt Hogenbirk.

Zelf verzorgde hij de productie en vertolkt hij één van de hoofdrollen in de film. "Dat is wel een grappig verhaal, want ik zou helemaal niet meedoen maar de avond voor de opnames kreeg ik een telefoontje dat één van de hoofdrolspelers door ziekte had afgezegd. Of ik dat nog even snel wou doen."

Kou uit de lucht

Het verhaal speelt zich af in de huidige tijd, maar vindt zijn oorsprong in het verleden. Vier eeuwen geleden zorgden twee kwade magiërs ervoor dat het ijzig koud was in Kampen. Totdat aan het begin van de zeventiende eeuw een jonge vrouw naar Kampen kwam. Met haar krachten ging zij de magiërs te lijf. In de eindstrijd sneuvelden niet alleen de magiërs maar ook de vrouw die hen bestreed. De kou was daarmee wel uit Kampen verdwenen.

Een scène uit de film Kerst in Koud Kampen (Foto: still uit film)

"Vierhonderd jaar later, vandaag de dag, lijkt de magie weer tot leven te komen uit een schilderij van Hendrik Haverkamp", vertelt Hogenbirk. Hoe het verhaal zich ontrolt is te zien op YouTube. Met kerst ging de film in première en zo'n drieduizend mensen hebben 'm al gezien. "Dat is prima toch", zegt de producent en hoofdrolspeler tevreden.

Helemaal online

Of de film ook nog in een zaal te zien zal zijn, is maar de vraag. "We zijn nog steeds bezig met zalen voor CODE Kampen. "Er zijn nog mensen die tickets hebben, maar niet kunnen kijken. Dus daar zijn we zelfs nog mee bezig, daarom hebben we gezegd dat deze helemaal online gaat, maar wellicht kunnen we 'm later nog ergens fysiek laten zien."

Met de film hopen de makers de saamhorigheid in Kampen te bevorderen, samen iets te doen in een tijd waarin dat niet makkelijk is. "Om toch de samenwerking te kunnen laten zien, om elkaar een beetje op te zoeken voor zover dat kan en wat leuks te maken om te laten zien dat we trots op Kampen zijn."

Wachten op vervolg

Kerst in Koud Kampen is goed ontvangen. "De recensies zijn goed. Er zijn een boel mensen die met spanning wachten op het vervolg, want er zit natuurlijk een enorme cliffhanger in." Het staat dus nu al vast dat die volgende film er gaat komen. "Maar ja met kerst heb je altijd zoveel concurrentie van andere kerstfilms. Dus ik weet nog niet of het met kerst wordt of daarvoor al, maar er komt een deel twee."

De films worden zonder budget gemaakt maar kosten natuurlijk wel geld. Zo heeft Kerst in Koud Kampen meer gekost dan CODE Kampen, alleen al omdat er kostuums gehuurd moesten worden. "Maar nog steeds bijna no budget", aldus Hogenbirk. Dat kan ook omdat de film gemaakt door vrijwilligers die er wel een beetje verstand van hebben. "Julius Hartman die produceert en filmt alles en monteert ook. Dat is ook zijn beroep, films maken. Die kan dat als geen ander. Daar ben ik ontzettend trots op."

Kijk hier naar de film 'Kerst in Koud Kampen':