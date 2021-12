Carbid, midwinterhoorn en alcohol: welke woorden passen bij Twente?

De A staat voor alcohol, de B voor boeren en de C voor carbid: in het boek Tukkerspotten staat iedere letter van het alfabet voor iets wat met Twente te maken heeft. Schrijver Martin ter Denge is bezig met een nieuwe druk en roept lezers op om met nieuwe suggesties of aanvullingen te komen. "Het moet voorbij gaan aan de clichés. Er zijn zoveel dingen die niet uitgesproken worden, maar ons wel anders maken dan andere bevolkingsgroepen in Nederland."

De eerste druk van het boek van Ter Denge is inmiddels uitverkocht en dus is het tijd voor een tweede. Dat is volgens de schrijver maar goed ook, want er staan wat foutjes in. "Bij het hoofdstuk boake, dat is een paasvuur, had ik erin gezet dat het op eerste kerstdag werd aangestoken. Dat is natuurlijk niet zo. Daar hebben drie correctors overheen gelezen", zegt Ter Denge.

Twents, maar niet cliché

Per letter kunnen er meer woorden worden gelinkt die kenmerkend zijn voor de regio. Zo horen bij de letter A de woorden accent, Achterhoek, alcohol en Almelo. Bij de letter F staat dan weer alleen Finkers, de Twentse cabaretier. "Daar mag nog wat meer bij", vertelt de schrijver. Bij de letters D, J en X heeft Ter Denge nog niks staan. "Bij de X dacht ik aan xenofobie (vreemdelingenangst)", lacht hij hardop.

Ter Denge hoopt vooral dat lezers verder denken dan de clichés. "Gemoedelijkheid, klootschieten. Iedereen komt altijd een beetje met dezelfde antwoorden. Maar er zijn ook een heleboel dingen die niet zo uitgesproken zijn, maar ons wel anders maken dan andere bevolkingsgroepen in Nederland."

'Joa'

De oproep van de schrijver in een radioprogramma van RTV Oost leverde gehoor op. Al snel kwam het idee om aan de letter J het woord joa te linken. "Ik denk dat die een beetje onder de I van indirectheid valt. Dus die heb ik al", reageert de schrijver. Hij wil volgend jaar maart zijn nieuwe versie af hebben, suggesties zijn welkom via info@martinterdenge.nl.