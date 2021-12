Ondernemers in Heino willen niet stilzitten en organiseren speurtocht voor kinderen

Een kleine zeventig gezinnen had zich van te voren aangemeld. In totaal deden er zo'n 250 ouders en kinderen mee aan de speurtocht. Lang was deze niet, zo'n twee kilometer. De kinderen kregen een papier mee met daarop vragen over Heino. Ook stonden en er afbeeldingen op. Dit waren herkenningspunten voor de route die de kinderen konden volgen.

Gezamenlijk initiatief

De ondernemers bedachten samen dit plan. Ze wilden in de periode tussen kerst en oud en nieuw wat leuks doen voor kinderen en hun ouders in Heino. Heel veel moeite kostte het niet, want de ondernemers hadden alles wat ze nodig hadden al klaar liggen. De plaatselijke bakker had bij de finish van de speurtocht een grote stapel oliebollen klaar liggen. Alles was gratis.

Lekkers

Onderweg was er nog meer lekkers zoals warme chocolademelk, ranja en poffertjes en suikerspinnen. Voor de ouders was er koffie en thee. Het initiatief werd gewaardeerd. De ouders en de kinderen vonden dat geweldig. Sommige ouders zeiden dat ze de volgende keer daar best voor willen betalen.