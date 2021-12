Na jaren wordt duidelijk of Enschede een natuurbegraafplaats krijgt

In Nederland zijn ze in opkomst: natuurbegraafplaatsen. Overijssel krijgt er vandaag mogelijk één bij. De Raad van State doet uitspraak over plannen voor een natuurbegraafplaats op op landgoed Christinalust in het westen van de gemeente. Initiatiefnemer Roy van Boekel wil mensen in Enschede de mogelijkheid geven een laatste rustplaats in de natuur te kiezen.

De gemeenteraad van Enschede heeft enkele jaren geleden al ingestemd met een natuurbegraafplaats met ceremoniegebouw in het buitengebied aan de westkant van Enschede. Van Boekel wil op op landgoed Christinalust natuurontwikkeling mogelijk maken door er een natuurbegraafplaats te beginnen. "Een natuurbegraafplaats is in eerste instantie een natuurgebied. Dat beheren we ook als een natuurgebied. Dus de toename van het aantal planten- en diersoorten is één van de belangrijke doelen die we hebben."

Bezwaar

Daarmee wordt de natuur op landgoed Christinalust 'waardevoller en krachtiger' verwacht Van Boekel. Daar is niet iedereen het mee eens en daarom moet de Raad van State zich vandaag over de plannen buigen. Drie partijen hebben bezwaar gemaakt tegen de plannen. Ze zijn bang dat de flora en fauna en kwaliteit van de bodem worden aangetast.

"Het is goed dat mensen die zich daar zorgen over maken bezwaar maken", reageert Van Boekel. "Alleen hebben wij op andere plekken in Nederland waar natuurbegraafplaatsen zijn, gezien dat de natuurwaarden de laatste tien jaar daadwerkelijk toenemen." Bovendien zijn er volgens van Boekel geen problemen met de bodemkwaliteit in die gebieden. "Dat heeft Raad van State in andere zaken ook al een aantal keer uitgesproken."

Landgoed Het Stroot grenst aan de geplande locatie voor de natuurbegraafplaats. Dat vindt de begraafplaats te groot. Er wordt daarnaast gevreesd dat de begraafplaats invloed heeft op de flora en fauna in het gebied en dat de begraafplaats de kwaliteit van het bodemwater aantast. Ook is er bezwaar tegen het nieuwe ceremoniegebouw. Vereniging Behoud Twekkelo vindt dat er te veel graven op de begraafplaats mogen komen. Stichting Natuurbegraafplaats-waaromniet.nl is bang dat de oude bosbodem in het gebied zal worden aangetast.

Lang proces

Van Boekel heeft er dus geen enkel probleem mee dat mensen hun gelijk proberen te halen via de Raad van State. Wat hij wel jammer vindt, is dat het hele proces zich nu al jaren voortsleept. "Het duurt al drie jaar voor er duidelijkheid komt, maar gelukkig is dat vandaag het geval."

Mocht de Raad van State de plannen voor die natuurbegraafplaats goedkeuren dan kunnen de eerste mensen volgend jaar begraven worden. "Christinalust is een landgoed waar veel productiebos aanwezig is." De begraafplaats zal eerst ingericht moeten worden, geeft Van Boekel aan. Dat zal komend voorjaar en zomer gebeuren als de Raad van State groen licht geeft. "In de loop van 2022 verwachten wij dan dat we mensen kunnen ontvangen."

Groei

Het aantal natuurbegraafplaatsen is de laatst tien jaar aanzienlijk gegroeid in Nederland. Van Boekel kan dat wel verklaren. "Natuurbegraafplaatsen zijn hele mooie plekken in de natuur, waar mensen de mogelijkheid hebben om te herdenken en een laatste afscheid te organiseren. De kracht die natuur heeft, helpt daarbij heel erg goed . Het geeft mensen een fijn gevoel om in alle rust en in alle vrijheid dat afscheid te doen in de natuur."

Bovendien zijn op een natuurbegraafplaats grafrechten eeuwigdurend. "Mensen hebben geen zorgen dat grafrechten na bijvoorbeeld twintig jaar aflopen." Nabestaanden hoeven dus ook niet over verlenging na te denken.

De Raad van State neemt later vandaag een besluit.