Slecht jaar voor Zwolse 'geluksmakelaar', maar lockdown houdt echte gelukszoekers niet tegen

Kosterman verdiende zijn bijnaam 'geluksmakelaar' nadat er meerdere grote prijzen waren gevallen op loten die verkocht waren in zijn winkel. Het zorgde ervoor dat het halen van een staatslot in Zwolle voor gelukszoekers uit heel Nederland een nieuwe eindejaarstraditie werd. Maar net als vorig jaar, valt ook dit jaar de opkomst tegen.

"Het is allemaal wat anders. Door de lockdown mogen we niet zo veel. Het is een beetje op bestelling, maar het is weer een slecht jaar", zegt Kosterman.

Toch komen er nog wel mensen uit het hele land naar de winkel. "Vandaag kwam er nog iemand van Ameland en uit Den Helder. Maar het valt wel tegen."

Energieën met een wichelroede

Hoe het nou kan dat er zo veel prijzen vallen bij de winkel van John? Een concreet antwoord is daar niet op te vinden. "Er is een keer een energetisch deskundige geweest met een wichelroede. Hij vertelde dat hier een energetische waarde was van 8700 op een schaal van 10.000 is. Dat zou het geluk kunnen verklaren." Maar of dat echt zo is, dat weet John niet.

Zelf koopt John zijn staatsloten uiteraard bij zijn eigen winkel, maar veel geluk heeft hij nog niet gehad. "Ik heb een keer honderd euro gewonnen, maar soms ook gewoon maanden helemaal niks."