Boodschappen doen op nieuwsjaardag? Deze supermarkten in jouw gemeente zijn open

Een stevig katerontbijt of een uitgebreid diner om het nieuwe jaar in te luiden: wie op 1 januari nog boodschappen moet halen, kan in zijn eigen gemeente wel eens voor een gesloten deur staan. In 12 van de 25 gemeenten in Overijssel blijven op nieuwjaarsdag de supermarkten dicht. Maar dan lukt het vast wel in een buurgemeente, want in totaal is toch nog een kwart van alle supermarkten in Overijssel open op de eerste dag van het nieuwe jaar.

Landelijk gezien is net iets meer dan de helft van de supermarkten open op nieuwjaarsdag. Dat meldt Local Focus op basis van cijfers van de website openingstijden.nl. Het aantal supermarkten dat open is op nieuwjaarsdag stijgt landelijk gestaag de laatste jaren. In 2019 was twee op de tien supers open, vorig jaar waren dat er al vier op tien.

In Noord-Holland openen ongeveer acht van de tien supermarkten op 1 januari de deuren, in Limburg, Gelderland, Overijssel en Drenthe is dat een kwart. In Friesland zijn slechts 1 op 6 supermarkten open.

Zoek in onderstaand kaartje op hoe het in jouw gemeente zit.

Dicht of open

Toch lijkt het erop dat er in bijna de helft van de Overijsselse gemeenten geen enkele supermarkt open is. Inwoners van de gemeenten Haaksbergen, Borne, Almelo, Wierden, Rijssen-Holten, Twenterand, Tubbergen, Ommen, Staphorst, Raalte, Olst-Wijhe en Zwartewaterland komen voor dichte deuren te staan.

Maar er zijn ook gemeenten waar bijna de helft van de supermarkten open zijn op nieuwsjaardag. In Deventer, Zwolle, Kampen en Hengelo kan je gewoon boodschappen doen. Ook in Oldenzaal kan je bij zo'n veertig procent van de supermarkten terecht. In de overige gemeenten opent één super de deuren.

In de analyse zijn Albert Heijn, Aldi, Coop, DekaMarkt, Dirk van den Broek, Hoogvliet, Jan Linders, Jumbo, Nettorama, Plus, Poiesz en Vomar meegenomen. De Lidl ontbreekt, doordat de openingstijdens van die keten nog niet online staan.