Bewoners van woonzorgcentrum in Heino per 1 februari op straat

Bij de bewoners van Woonzorgcentrum Huis ter Heijne heerst boosheid en verdriet. Per brief werden zij op de hoogte gesteld dat zij per 1 februari hun huis moeten verlaten. Er is geen geschikte overnamekandidaat gevonden na het faillissement bij het overkoepelende zorgbedrijf Ontzorgd Wonen.

Naast tijdelijke revalidatiegevallen die in het woonzorgcentrum wonen, zitten er ook vaste bewoners in. Eén van die vaste bewoners is de vader van Mirjam van Es. Haar vader is dement en heeft dagelijkse zorg nodig. "Vanaf eind november werden we op de hoogte gehouden, Iedere keer een update", vertelt Van Es. "Alle brieven die we kregen waren positief gestemd. Tot de bief op 24 december, waarin stond dat alle vaste bewoners per 1 februari iets anders moeten zoeken."

Woede en tranen

Van de 25 aanbieders die in het begin klaar stonden om het over te nemen, blijft er dus niet één over. "Dan kan je je voorstellen wat er gebeurt, als die brief binnenkomt. De één wordt woedend en de ander is in tranen", legt Van Es uit. "Je hebt altijd gedacht dat het goed zou komen, dus dan komt dit heel rauw op je dak. Ook omdat Heino, van de vier overgebleven locaties, echt een toplocatie is. We draaien dit jaar in de plus."

Onrust

Een andere plek vinden voor de bewoners is nog niet zo'n makkelijke opgave. "Ik heb gisteren de hele dag rondgebeld voor een andere plek. Maar in deze omgeving is echt helemaal niets te vinden. Pas in Apeldoorn is er plek. En het gaat niet alleen om mijn vader, maar om tientallen bewoners."

Het moeilijkste is volgens Van Es haar vader rustig houden. "Je vertelt hem dat niet. Het is nog niet aan de orde, pas op de dag zelf denk ik. Hij wordt daar heel erg onrustig van. Maar ja, zij wonen daar, zij zien het personeel in tranen. Dat doet wat met alles en iedereen. Wij proberen de rust te bewaren."

Strohalm

Toch is nog niet alle hoop verloren. "Er is misschien nog een laatste strohalm die wij hebben kunnen pakken", vertelt vicevoorzitter van de cliëntenraad Huib Rietveld. "Wij zijn vanuit de cliëntenraad samen met een aantal bewoner heel eigenwijs van alles aan het proberen."