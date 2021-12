Een partytent en tientallen auto's: Markelo's gouden echtpaar viert feest

De door dochter Karin georganiseerde drive-by, een optocht van auto's waarin mensen het echtpaar feliciteren, verrast het echtpaar. Ze werden wakker met de grote partytent in de tuin en werden massaal gefeliciteerd. "Een hele grote, leuke, verrassing", reageert Benny Schreurs. "Toch nog een feestje", vult Rika aan.

Herseninfarct

Vijftig jaar getrouwd, uniek is het niet, bijzonder is en blijft het wel. Dat vindt ook dochter Karin. "Het zijn mensen met harten van goud, dus we vonden dat ze zeker een verrassing verdienden vandaag. De opkomst is heel groot, de mensen vinden het ontzettend leuk om mijn ouders te feliciteren. Daar doen we het voor."

Toch had het feestje er heel anders uit kunnen zien, benadrukt Rika. Ze heeft een herseninfarct gehad en haar man heeft tweemaal een nieuwe donorlever gekregen. "Daarom zijn we natuurlijk extra blij dat we het nu zo mooi kunnen vieren. Al was een groot feest in een mooie zaal natuurlijk nóg mooier geweest!"

Met een borrel op de fiets

Ondertussen gaat de drive-by gewoon door, tientallen auto's passeren de partytent. Bij de buren, een huis eerder, krijgen de mensen al een taartje.

Niet iedereen kwam met de auto. Een groepje kwam op de fiets. Niet zonder reden, vertelt één van de mannen. "Vroeger gingen we al vaak met een borrel een stuk fietsen, dus dan moeten we dat nu nog maar eens doen. Al kiezen sommigen toch maar voor een frisje."