Bezwaarmaker over natuurbegraafplaats Enschede: "Bang dat gebied naar de knoppen gaat"

Enklaar is eigenaar van landgoed Het Stroot. Dat grenst rechtstreeks aan Christinalust, het gebied waar de begraafplaats zal worden aangelegd. "Door het padennetwerk dat er zal worden aangelegd en het weghalen van bomen komt er overal onrust in het gebied. Daardoor krijgen de dieren, voor wie het gebied bedoeld is, niet meer de dekking en rust."

"Ik ben bang dat Christinalust naar de knoppen wordt geholpen." Daarnaast vreest hij dat ook op zijn eigen landgoed de flora en fauna nadelige gevolgen zullen ervaren.

Geen aantasting van natuur

De gemeente heeft eerder in opdracht van de Raad van State de effecten van de begraafplaats op de natuur nogmaals beoordeeld. Daaruit blijkt dat in het gebied geen bijzondere bomen staan die beschermd moeten worden. Het gaat voornamelijk om productiebos. De Raad is het met dit oordeel van de gemeente eens.

Ook de aanleg van een padennetwerk zal volgens de Raad niet zorgen voor aantasting van de natuur en het leefgebied van dassen, reeën en andere beschermde soorten. De verwachting is niet dat de natuurbegraafplaats heel intensief zal worden bezocht. Reeën hebben volgens de Raad sowieso een groter leefgebied dan alleen het landgoed Christinalust.

Bezwaarmaker Arnold Enklaar vreest dat het gebied naar de knoppen gaat (Foto: RTV Oost)

Toetsing

Daarom lijkt nu niets meer een natuurbegraafplaats te kunnen dwarsbomen. Enklaar: "De Raad van State heeft het aan de wet getoetst en blijkbaar kan het. En dat is heel slecht nieuws. Want dat betekent dat er in de beschermde zone voor bepaalde dieren allerlei andere dingen mogen worden gedaan zonder dat de wet dat verhindert. Dus de natuurbeschermingswet schiet tekort."

Ondanks die conclusie rest de bezwaarmaker niets anders dan berusting. "Dit is de uitspraak van de rechter en daar hebben we het mee te doen."