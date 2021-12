Sportclub Enschede verhuist niet naar buren op Het Diekman en moet op zoek naar nieuwe thuisbasis

Het lag al in het verschiet, maar de ontwikkeling van sportpark Diekman-Oost gaat verder zonder Sportclub Enschede. De voetbalvereniging moet vertrekken vanaf de huidige locatie (Diekman-West) vanwege de terugkeer van FC Twente. Aanvankelijk was het idee om SC Enschede en zes andere sportclubs enkele honderden meters verderop te huisvesten op de velden bij De Tubanters, maar dat plan is veranderd.

Sportclub Enschede vindt dat het op Diekman-Oost te krap wordt. De vereniging zou het clubgebouw dan moeten delen met PW en de velden ook nog eens met De Tubanters. Dat biedt weinig ruimte voor ontwikkeling. De keuze van SC Enschede komt niet als een verrassing. Sportwethouder Niels van den Berg sprak daarom onlangs de wens uit dat de vereniging naar het beoogde sportcluster met Victoria'28, FC Aramea en FC Suryoye in Wesselerbrink zou vertrekken, maar ook daar ziet de landskampioen van 1926 geen heil in.

PW naar locatie 'Zuid-Eschmarke'

Ondertussen zijn de plannen voor Diekman-Oost in een gevorderd stadium. De Tubanters blijft met het clubgebouw en de kleedkamers waar het nu zit: bij de ingang aan de Olympialaan. Wel zal de voetbalclub onderdak gaan bieden aan frisbeevereniging Disc Devils.

EFC PW (nu aan de Tiemeister) verhuist naar het oude clubgebouw van Zuid-Eschmarke aan de Van Deinselaan. De kleedkamers worden opgeknapt en het is de bedoeling dat de club zelf de kantine gaat renoveren. Saillant is dat de verhuizing voor een deel van de leden een terugkeer betekent. Bij het opheffen van Zuid-Eschmarke in 2020 zijn de resterende leden veelal overgestapt naar PW.

Eén nieuw clubgebouw

Voor de andere vier (toekomstige) gebruikers van het sportpark wordt een nieuw clubgebouw neergezet ter hoogte van het Diekmanterrein. Het gaat om een onderkomen voor rugbyvereniging ERC'69, American footballclub Broncos, handbalvereniging EHC'95, (beach)volleybalclub Twente'05.

De nieuwe kantine en kleedkamers zullen naast het bestaande verharde handbalveldje worden opgeworpen. Ook zullen hier zandvelden voor de beachvolleyballers worden aangelegd. De voormalige trainingsvelden van Zuid-Eschmarke worden omgetoverd tot rugbyvelden.

Investering van 1,2 miljoen euro

Het gemeentelijke sportbedrijf Sportaal wil zo snel mogelijk beginnen met de werkzaamheden op Diekman-Oost. Daarvoor moet de gemeenteraad na de jaarwisseling nog wel toestemming geven voor een investering van 1,2 miljoen euro. Een deel van dat bedrag (450.000 euro) is bedoeld voor het opkopen van het oude clubgebouw van ERC/Broncos op het Wethouder Horstmanpark en het realiseren van een nieuw onderkomen.

Daarnaast is een bedrag van 650.000 euro gereserveerd voor het aanleggen en omtoveren van de velden van de verschillende sportverenigingen. Vooral het saneren van het afgeschreven kunstgrasveld met rubberkorrels bij De Tubanters kost veel geld. Er komt een nieuw kunstgrasveld met kurk. Dat veld moet worden gedeeld met PW. De verwachting is dat de volledige ontwikkeling in de zomer van 2023 is afgerond.

Wat doet Sportclub Enschede?

Op Diekman-West kan Sportclub Enschede niet blijven. Profclub FC Twente keert er namelijk terug met zijn trainingscomplex. Bij de gemeente Enschede was daarom voor SC Enschede al een overstap naar het sportpark Wesselerbrink-Zuid uitgedacht. Ook daar wil de gemeente een multifunctionele accommodatie realiseren, maar daarvoor is behalve Victoria'28, FC Suryoye en FC Aramea nog zeker één andere vereniging nodig

We hebben grote zorgen over de betaalbaarheid van de plannen. Als we onze contributie fors moeten verhogen, dan vraag ik af of dat niet onze doodsteek zal zijn Jan Bijvank, voorzitter a.i. Sportclub Enschede

Die vlieger gaat echter niet op, zegt ad-interim voorzitter en erelid Jan Bijvank van Sportclub Enschede. "We hebben wel gesprekken gevoerd met die verenigingen. En die gesprekken waren ook goed", aldus Bijvank. "Maar we hebben grote zorgen over de betaalbaarheid van de plannen. Als we onze contributie fors moeten verhogen, dan vraag ik af of dat niet onze doodsteek zal zijn."

De vereniging die in 1965 met Enschedese Boys tot FC Twente fuseerde en een roemrijk verleden heeft, moet het op dit moment stellen zonder jeugdteams. "We hebben een moeilijke tijd gehad en het gaat net weer een beetje de goede kant op. Dan willen we op een locatie zitten die perspectief biedt", aldus Bijvank.

Voorkeur voor Twekkelerveld

Zelf heeft Sportclub Enschede wel ideeën over een toekomstige locatie: de velden van korfbalclub Rigtersbleek (naast die van de gelijknamige voetbalvereniging) op Twekkelerveld. De korfballers verhuizen naar het Van Heekpark, dus is er ruimte over.

"Maar de gemeente ziet dat niet zitten, omdat de aanleg van een extra kunstgrasveld, ook een wens van Rigtersbleek, 500.000 euro kost", zegt Bijvank. Hij voelt dat de gemeente blijft aansturen op een verhuizing naar Enschede-Zuid, maar dat is volgens hem geen optie. Na het kerstreces gaat de voetbalvereniging met wethouder Niels van den Berg in gesprek. "Hoe dan ook, wij gaan gewoon door met het maken van een plan voor een verhuizing naar Twekkelerveld."