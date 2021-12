Jorien ter Mors na mislopen Spelen: "Het lijf wil niet, ik sluit niet uit dat ik ga stoppen"

Het einde van de schaatscarrière van drievoudig olympisch kampioen Jorien ter Mors is nabij. De Enschedese liep vanavond een plek op de Spelen in Peking van februari mis en lijkt er na dit seizoen mee te stoppen.

"Het lijf wil niet. Dan kun je hard vechten en doe je je best, maar dan is het vechten tegen alle wetten in", zegt Ter Mors tegen de microfoon van RTV Oost. "Weer een zwaar jaar gehad en dat gaat niet in de koude kleren zitten."

Lukt gewoon niet

Ter Mors baalde nog meer van haar prestatie dan van het missen van een ticket voor de Spelen. "Ook al plaats je je niet, als je maar gewoon een goede race rijdt. Het lichaam doet gewoon niet wat ik wil en dat maakt het gewoon heel moeilijk. Tuurlijk had ik graag op die Spelen gestaan, maar ik wil ook hard schaatsen en dat lukt gewoon niet."

Dubieus jaar

De Enschedese is 32 en merkt dat aan haar lichaam. "De dagen dat je goed bent, worden zeldzamer. Alleen ik heb het gevoel dat het er wel in zat en wel kon. Maar ik had in het begin van de zomer ook niet verwacht dat het zo'n dubieus jaar zou worden. Het maakt het niet makkelijker als je ouder wordt."

Sluit stoppen niet uit

Ter Mors denkt dan ook dat dit haar laatste jaar als schaatsster is. "Ja dat is voor mij wel een grote overweging. Ik wil niet zeggen dat dit m'n laatste race is geweest. Ik wil wel kijken of ik het seizoen nog mooi kan afsluiten. Er ligt nog een mogelijkheid voor een ticket voor de WK sprint. Wie weet kan ik het seizoen zo nog mooi afsluiten. Maar ik sluit zeker niet uit dat ik ga stoppen."