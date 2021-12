Thomas Krol trots op 1000 meter-zege bij OKT: "Niveau was torenhoog"

"Het niveau was torenhoog", begint Krol tegenover RTV Oost. "We hadden vier kanshebbers op goud. Een moest er afvallen, dus je wil er alles aan doen om niet die persoon te zijn." Die persoon werd Kjeld Nuis en daardoor ontbreekt de regerend olympisch kampioen komende februari in Peking op de kilometer.

Goed uitgevoerd

Krol is nuchter en vol zelfvertrouwen, maar voelde ook wel zenuwen. "Je kunt wel zeggen, het is een toernooi als alle andere, dat probeerde ik ook de hele tijd. Het is gewoon een 1000 meter. Maar tuurlijk zit vier jaar geleden in je achterhoofd. Wat als je ernaast zit en hoe teleurstellend dat zou zijn. Dat is godzijdank niet gebeurd. Ik heb me op mijn eigen race gericht en dat heb ik goed uitgevoerd."

Krol en Achtereekte

Krol kan morgen ook nog een startbewijs pakken op de 1500 meter. Voorlopig is hij met Carlijn Achtereekte uit Lettele de Overijsselse vertegenwoordiging op de Spelen. Morgen staan nog de 5000 meter bij de vrouwen en dus de 1500 meter bij de mannen op het programma in Heerenveen.