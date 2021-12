Grote storing in Borne verholpen: bijna 1500 huishoudens zaten zonder stroom

De storing is rond half tien vanochtend gemeld. Een deel van de klanten had in de loop van de dag weer stroom, maar het probleem is pas om kwart over vier in de middag helemaal verholpen.

Noodaggregaat in Borne (Foto: RTV Oost / Teun van der Velden)

In totaal ging het volgens de netbeheerder om 101 postcodes. De stroom viel vanochtend uit, deed het kort daarna even en viel uiteindelijk weer uit. Het is niet bekend wat de oorzaak van de storing is.