Hoe zag het leven in Overijssel er direct na WOII uit? Archiefstukken worden maandag openbaar

Wie een beeld wil hebben van het einde van de Tweede Wereldoorlog en de start van de wederopbouw in Overijssel, moet maandag omcirkelen in de agenda. Dan maakt Collectie Overijssel archiefstukken van 1945 en 1946 openbaar tijdens de Openbaarheidsdag. Dat loopt uiteen van zware thema's zoals administratieve lijsten met woonadressen van Joodse gezinnen in Deventer tot wat lichter materiaal als een knokpartij met Amerikaanse militairen in een dansgelegenheid in Zwolle.

Collectie Overijssel heeft stukken uit 120 bronnen verzameld die nu openbaar worden voor onderzoek naar de Overijsselse samenleving in de naoorlogse jaren. Ook zijn veel van de dossiers bruikbaar voor genealogisch onderzoek.

Waarom 75 jaar wachten?

Het openbaar maken van gegevens als politieregisters uit 1946 heeft al die tijd op zich laten wachten om de privacy van nog levende personen te beschermen. Deze termijnen worden altijd vooraf bij overdracht bepaald en de afscherming vervalt op 1 januari van het jaar na het verstrijken van deze termijnen.

Informatiespecialist Ton Dijksterhuis bestudeerde een van de documenten die openbaar worden; de originele lijsten over het Joodse bezit in Deventer tijdens de oorlog. Het gaat om 163 huisadressen waar Joden woonden die zijn weggevoerd. "Het zijn documenten waar heel veel leed achter schuilgaat." Een van de aansprekende namen in Deventer is de familie van Etty Hillesum.

Joods bezit

De lijsten maken duidelijk dat er werd verdiend aan het gestolen bezit. Zo is er een voorbeeld van een vermoedelijke speculant die meerdere huizen bezit na de oorlog. De gemeente Deventer en ook andere gemeenten in Overijssel laten daar onderzoek naar doen door de Radboud Universiteit in Nijmegen.

In Zwolle duikt een brief op uit 1946 van de Nederlandse Kappersbond met een klacht dat een lid verplicht wordt tot scheren en knippen van de ‘Engelse bezetting’. Waren de kappers principieel tegen het knippen van de Engelse soldaten of waren ze beducht voor broodroof, omdat ze er niet voor betaald werden?

En dat het niet allemaal pais en vree was met de bevrijders, bewijst een document van de Zwolse gemeentepolitie. Op 5 februari 1946 heeft een groep Amerikaanse militairen een café kort en klein geslagen omdat de Zwollenaren in dat café niet dansten op hun verzoeknummer (Lili Marleen) maar wel op de foxtrot.

'IJskoud' voor vreemdelingen

Nog eentje dan: wie kent de ijssalons van Talamini in onder meer Deventer niet? De registers geven aan dat de grondlegger van het ijs-imperium, Piedro Talamini, nadat hij in 1932 vanuit Italië naar Deventer kwam nog tot 1945 in het vreemdelingenregister stond ingeschreven. Dat vreemdelingenregister is vergelijkbaar met een asielaanvraag van nu.

De documenten 'live' zien gaat even niet, want tijdens de huidige lockdown zijn de studiezalen gesloten, maar op de website van Collectie Overijssel staat vanaf 1 januari 2022 een compleet overzicht van de openbaar gekomen archiefstukken.