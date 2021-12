Overijsselse ouderen de schuld van problemen op de woningmarkt? "Ik geef ze groot gelijk"

Volgens de ouderen is de hoge woonkosten een van de oorzaken dat er weinig doorstroming is (Foto: Stock / Getty Images Plus)

Hogere woonkosten terwijl je kleiner gaat wonen, dat is volgens ouderen een van de redenen dat zij liever voor lagere kosten in een groot huis blijven wonen. Dat blijkt uit de vele reacties die RTV Oost kreeg op het bericht dat de gebrekkige doorstroming van ouderen een belangrijke oorzaak van de vastzittende woningmarkt is.

Herman Steenberg uit Hengelo heeft dan wel zijn gezinswoning voor een gelijkvloerse seniorenwoning ingeruild, maar begrijpt heel goed dat niet alle ouderen daar om staan te springen. "Wij betalen nu honderd euro per maand meer. Ik kan me voorstellen dat, als je gezond en mobiel bent, je in de te grote woning blijft wonen. Het prijsverschil is namelijk erg groot."

Ook Ilona M'Andragora denkt dat het financiële plaatje van grote invloed is. "Dan heb je lage woonkosten omdat je je hypotheek hebt afbetaald en dan zou je ineens kleiner en duurder moeten gaan wonen?" Daarom heeft ze begrip voor ouderen die in hun grote huis blijven wonen. "Ik geef ze groot gelijk."

Hoofdprijs

Jacqueline Zwiers sluit zich daar bij aan. "Ze vragen de hoofdprijs voor seniorenwoningen. Logisch dat ouderen zolang mogelijk blijven zitten. En een huurwoning is ook moeilijk te vinden als je niet al jaren staat ingeschreven."

Meneer en mevrouw Timmer uit Nijverdal ondervinden aan den lijve hoe moeilijk het is om een ouderenwoning te huren. "Wij staan al zestien jaar ingeschreven bij de woningstichting, maar een seniorenwoning hebben wij nog niet kunnen krijgen. We zitten daardoor nog steeds in ons grote huurhuis waar zeven personen kunnen wonen."

Woningen verkocht

In Oldemarkt ziet Wieja van der Kamp een andere oorzaak. "Zodra er seniorenwoningen bij ons vrijkomen, worden die verkocht. Waar moeten de ouderen dan wonen?", doelt ze op ouderen die niet in staat zijn een seniorenwoning te kopen.

Toch is het niet alleen maar kommer en kwel, stelt Aafke Börger uit Hengelo. "Mijn moeder wilde graag in dezelfde straat blijven wonen, samen met twee buren." Dus klopten de drie bij de woningbouw aan om te vragen of er iets te regelen viel. "Vorige maand kreeg ze te horen dat ze naar een seniorenwoning aan de overkant kan verhuizen. Dus het kan wel, als de vereniging mee wil werken."

Ouderenbond

Ook Herman Pieper van ouderenbond KBO-PCOB Overijssel meldde zich bij de redactie na het lezen van het artikel. "Alsof diegene die, en dat geldt voor een belangrijk deel van de huizenbezitters, met pijn en moeite zelf voor een dak boven hun hoofd hebben gezorgd verantwoordelijk zijn voor het gebrek aan woningen."

Hij onderkent dat seniorendoorstroming als een deel van de oplossing voor de woningmarkt wordt gezien. "Daarom werken wij in Overijssel samen (met de provincie, red.) om een traject op te zetten waardoor je de senioren op hun oude dag niet in de stress jaagt, maar begeleidt en ondersteunt", legt Pieper uit.