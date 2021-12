Almelose kapster emotioneel tijdens protestactie: "Dit kost mij mijn zaak"

"Als het zo doorgaat, zonder steun, kan ik mijn zaak midden januari sluiten", reageert Koktas met de tranen in haar ogen. "Het maakt mij zo boos en verdrietig tegelijk. Dit is mijn zaak, mijn hobby, maar vooral ook mijn inkomen."

Knippen van een pruik

Een spandoek met de tekst 'Wij gaan kapot! Voor ons gezin zijn we wél essentieel' hangt voor het raam van de zaak. Actievoeren is hard nodig, stelt Koktas. "Stilzitten is geen optie. Ik kan thuis op de bank gaan huilen en jammeren, maar iets doen en onze stem laten horen, heeft mogelijk meer impact."

De hele ochtend is Koktas druk in de weer voor haar zaak. Ze knipt een pop, omdat mensen niet mogen. "Natuurlijk had ik liever iemand geknipt, in plaats van een pruik. Maar hiermee laten we zien, voor iedereen die hier voorbij loopt of rijdt, dat er iets moet gebeuren."

'Gehoord worden'

Juist omdat het de zoveelste keer is dat er coronamaatregelen opgelegd worden, is het voor de Almelose kapster penibel geworden. "De eerste paar keer houd je het nog wel vol, mede door de steunpakketten. Maar de schulden liepen toen ook al op. Nu worden die schulden zo hoog dat het niet meer te doen is."

Waar Koktas nu op hoopt? "Dat we gehoord worden. Het liefst ga ik natuurlijk open, maar als dat niet kan hoop ik dat we voldoende gesteund worden. Het water staat ons echt aan de lippen."