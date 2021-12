Sneuvelt deze jaarwisseling een Overijssels weerrecord? Morgen mogelijk extreem zacht weer

Wie morgennacht de buren (op anderhalve meter afstand) een goed nieuwjaar wil wensen, hoeft zich niet dik aan te kleden. Het is tijdens de jaarwisseling boterzacht met een verwachte temperatuur van 10 tot 11 graden. En op de valreep van 2021 sneuvelt ook nog even een Overijssels dagrecord: het is vandaag 14 graden en ook morgen klimt het kwik naar de 14 graden. Elders in het land worden temperaturen van zelfs 15 graden verwacht.

In de afgelopen honderd jaar zijn deze temperaturen op 30 december en 31 december niet gemeten. In 2017 kwamen we volgens weerman Roland van de Zwaag in de buurt met 13,7 graden, maar nu wordt dat record dus verpulverd.

Je mag het volgens de meteorologen overigens niet 'warm' noemen. In de winterperiode spreken we van 'mild' of 'zacht'.

Koude jaarwisseling

Een milde of zachte overgang naar 2022 dus als het om de temperatuur gaat. Heel anders was het in 1923. Toen werd het -16,9 in De Bilt. De thermometer in Twente kwam op 15,7 graden onder nul. Nieuwjaarsdag was het zelfs nog wat kouder: min 17,2 in Twente, blijkt uit gegevens van Meteolink.