Verbod op stroomstoothalsband voor honden en dit verandert er nog meer vanaf vandaag

Hondeneigenaren die gebruik maken van een invisible fence of een stroomstoothalsband moeten op zoek naar een andere manier van opvoeden. De stroominstrumenten zijn vanaf vandaag verboden. Honden kunnen PTSS krijgen of worden angstig en gestrest van de stroomstoten.

Karen Mulders, kynologisch gedragstherapeut, is blij met de ontwikkeling. "Als een hond stress ervaart en hij krijgt een stroomstoot, wordt de hond daar natuurlijk niet rustiger van."



Volgens de gedragstherapeut zijn er genoeg alternatieven. Bekijk daarvoor hieronder de video.

Het verbod op de instrumenten is niet de enige wet of regeling die vandaag in werking treedt. Er verandert meer in 2022.

Inkomen en werk

Voor de thuiswerkers is er goed nieuws. Bedrijven kunnen nu onbelast 2 euro per dag vergoeden voor de kosten van bijvoorbeeld toiletpapier, koffie en energie. Daarnaast gaat het minimumloon met een aantal tientjes per maand omhoog.

Uitkeringen die aan het minimum zijn gekoppeld, zoals WIA, Wajong en het AOW stijgen mee. De AOW-leeftijd stijgt ook, met drie maanden naar 66 jaar en 7 maanden.

Energierekening

In verband met de hoge energiekosten komt de overheid hierin tegemoet door op drie punten de energiebelasting te verlagen. Dit scheelt een gemiddeld huishouden zo'n 487 euro.

Boetes

Appen achter het stuur brengt niet alleen de verkeersveiligheid in gevaar maar ook je portemonnee. Je betaalt vanaf vandaag 350 euro voor het vasthouden van je telefoon tijdens het rijden. Dit is 100 euro meer dan vorig jaar. Dit geldt ook voor het niet verlenen van voorrang. Deze boete gaat ook van 250 euro naar 350.



De klanten van sekswerkers zijn nu strafbaar en krijgen een boete wanneer zij weten, of hadden moeten weten, dat de sekswerker onder dwang werkt of minderjarig is. De straffen lopen uiteen van een gevangenisstraf tot 4 jaar of een geldboete. Als de sekswerker minderjarig is, dan is de maximale gevangenisstraf zes jaar.



Gezondheid

Het roken van sigaretten is verder ontmoedigd door het verbieden van rookruimtes op het werk en een verbod op sigarettenautomaten in horecagelegenheden en cafetaria's.

Rokers kunnen hierdoor sigaretten alleen nog in supermarkten, tankstations en online kopen. Het doel is om de verkooppunten verder af te bouwen met als laatste de tankstations en tabaks- en gemakzaak in 2030.

Meer vrouwen in de top

De top van bedrijven moeten voor een derde uit vrouwen en voor een derde uit mannen bestaan. Grote nv's en bv's zijn dit vanaf vandaag verplicht voor een betere man-vrouw verhouding in het bestuur, in de raad van commissarissen en andere hoge functies.



Kentekenplaat voor trekkers

Vanaf vandaag geld een kentekenplicht voor trekkers en andere landbouwvoortuigen, zoals een shovel. Echter wordt er nog geen boete uitgedeeld, tot 1 juni 2022, wanneer het kentekenbewijs nog niet getoond kan worden.