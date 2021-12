Het jaar waarin Caroline van der Plas Kamerlid werd: "Ik dacht ineens: ik zit hier gewoon"

Caroline van der Plas is zonder twijfel één van de gezichten van 2021. Een politieke hit en graag geziene gast in de media - tot afschuw van sommigen, overigens, maar daar heeft ze lak aan. "Er zit toch een knop op die tv? Je hoeft niet te kijken."

Die nuchtere, recht-voor-z'n-raap houding en het prediken van het gezond boerenverstand; het is wat Van der Plas kenmerkt. En wat haar onderscheidt van veel van haar Haagse collega's. Het leverde Van der Plas het afgelopen jaar grote populariteit op. In de peilingen is ze het CDA inmiddels voorbij.

Tijdens een wandeling door haar geliefde Deventer blikt Caroline van der Plas terug op 2021.

'Hoop op nieuwe verkiezingen'

"Mijn stem heb je", zegt de eerste persoon die we tegenkomen op de Brink in Deventer. Van der Plas blijkt hem te kennen: "Dat is Ernst, hij komt ook vaak in de Doedel", zegt ze. De Doedel, dat is haar stamkroeg, waar ze graag een roseetje drinkt. Ook als Kamerlid komt ze er nog geregeld. "Maar ja, dat mag nu niet..."

"Caroline for president!" roept Ernst nog, voor hij verder fietst. Van der Plas moet er een beetje om lachen, tikt de man aan en zegt: "Ik hoop dat er snel nieuwe verkiezingen komen."

Caroline van der Plas op de trekker in Den Haag. (Foto: ANP / Remko de Waal)

Nooit getwijfeld

Ze heeft altijd vertrouwen gehad, vertelt ze. Ze nam in aanloop naar de verkiezingen op 17 maart vier maanden onbetaald verlof op, om campagne te kunnen voeren. "Ik heb altijd gezegd dat we die ene zetel zouden halen, heb echt nooit getwijfeld. Het enige moment, áls er al twijfel was, was op verkiezingsdag zelf. Dat was de spanning. Toen dacht ik: nu moet het wel gebeuren."

En het gebeurde. "18 maart kwam ik daar." Haar aankomst in Den Haag met een gifgroene trekker trok meteen de aandacht. Glunderend vierde ze haar triomf voor de ogen van de draaiende camera's: "Den Haag, here we are."

'Ik dacht: dit is einde Rutte'

"Ik moest gelijk met de fractievoorzitters een gesprek voeren over de formatie." Van der Plas herinnert het zich nog levendig. "Ik dacht: ik zit hier gewoon." Van der Plas lacht besmuikt en slaat haar handen voor haar mond, alsof ze het ongeloof herbeleeft. "Dat weet ik nog zo goed, dat ik aan die tafel zat met al die fractievoorzitters... Met Rutte, met Kaag. Met Wilders en met Azarkan, noem alles maar op. Dat ik dacht: ik zit hier gewoon tussen. En mensen luisteren ook nog naar wat ik zeg.”

De partijleiders op de eerste bijeenkomst op 18 maart. Links vooraan Caroline van der Plas. (Foto: ANP)

Op 31 maart werd Van der Plas beëdigd. "Toen was ik officieel Kamerlid. Een dag later, op 1 april, was meteen dat grote debat. De Nacht van Rutte, zeg maar. Ik dacht toen echt: Rutte treedt gewoon af vandaag. Dit is het einde van Rutte. Het kán gewoon niet zo zijn dat hij nog premier blijft." Maar Rutte trad niet af.

En dat dat niet gebeurde, zegt volgens Van der Plas wel wat over politiek Den Haag. “Ik denk dat dat aansluit bij de indruk die mensen hebben: dat ze zich er allemaal weinig van aan trekken.”

Het werkt stopt nooit

Van der Plas vindt het Kamerlidmaatschap heel mooi en belangrijk werk om te doen. En ook leuk, al is het veel. Stress ervaart ze niet, ook al stopt het werk nooit.

Tijdens het zomerreces ging ze zelfs niet op vakantie. “Nee, maar ja, bijna niemand kon op vakantie", zegt ze nuchter. "Kijk, ik zit in mijn eentje. En de mails gaan gewoon door, hè. En de stukken voor na de recessen, die gaan ook gewoon door. Er komen elke dag Kamerbrieven van ministers over allerlei onderwerpen, en die moet je ook lezen. Ik kan het me dus niet permitteren om een week lang helemaal niks te doen. Dan word ik een week later gestraft.”

“Afgelopen week had ik één dag mijn mail niet gelezen, dan start ik ‘s ochtends op en dan staan er gewoon 200 mails. En ik weet nu al: vandaag heb ik mijn mail ook nog niet gelezen, dus ik weet nu al dat mijn inbox weer helemaal vol zit. En die mails lees ik allemaal zelf, en een deel beantwoord je natuurlijk ook.”

Caroline van der Plas achter het spreekgestoelte in de Tweede Kamer. (Foto: ANP)

Zwaar onderschat

“Dat is wat echt zwáár wordt onderschat in Den Haag", zegt Van der Plas. "Mensen willen gehóórd worden. En dat is voor heel veel politici - zo heb ik het idee - een abstract begrip. Zo van 'wat is dat dan, gehoord worden? Iedereen wil wel gehoord worden. Je kunt niet iedereen horen'."

"Maar mijn ervaring is dat mensen dat zó belangrijk vinden. Ook al schrijf je ze terug: ik heb uw mail gelezen, ik kan op dit moment niet concreet iets voor u betekenen maar ik wens u veel sterkte. En houd me op de hoogte. Gewoon even een menselijk woord, dat je ze persoonlijk mailt. Dat ervaren mensen als heel bijzonder."

En dat verbaast haar. "Dat vind ik dus raar: dat zou niet bijzonder moeten zijn, dat zou normaal moeten zijn. Want daar zit je voor hè, in Den Haag.”

Trots, dedain en 'Tripple B'

Van der Plas zit nu acht maanden in de Kamer. Het kerstreces is het eerste waarin ze echt probeert het een paar dagen rustiger aan te doen. Het is traditioneel ook de tijd van reflectie.

Waar ze het meest trots op is? Dat is die boer die haar aanklampte op het Plein in Den Haag, die dankzij haar eindelijk weer een beetje hoop heeft. En nog iets waar ze trots op is: “Ik heb als eerste die omgangsvormen besproken in de Kamer. De manier waarop mensen in de Kamer met elkaar omgaan, en ook hoe het kabinet omgaat met Kamer. Met zoveel dedain, eigenlijk.”

Ze refereert aan een van haar eerste debatten. Het is een moment dat oeverloos vaak is herhaald op tv, waarin Hugo de Jonge grappend spreekt over ‘Tripple B’, waarbij hij zich omdraait naar Rutte die dat een paar minuten eerder ook al deed.

Van der Plas stormt van achterin de zaal naar voren, naar de interruptiemicrofoon: “Sorry, hier maak ik ernstig bezwaar tegen. Ik vind dit gewoon minachtend wat u nu doet. En ik eis ook dat u dit terugneemt, en dat u onze naam normaal uitspreekt. Niet alleen vanavond, maar de komende vier jaar.”

Caroline van der Plas in de Tweede Kamer. (Foto: ANP)

Leefbaar platteland

Ze is aardig op weg, vindt ze zelf. En voor de komende drie jaar in deze Kamerperiode heeft ze een duidelijk doel voor ogen: “Dat het platteland net zo belangrijk is gemaakt als de stad al is. Dat er goed nagedacht wordt over beleid: wat voor het platteland belangrijk is, en eerder als klein zeer werd gezien, dat dat gewoon écht serieus genomen wordt."

Ze somt op: "Het sluiten van een bibliotheek, of een zwembad, het openbaar vervoer op het platteland. Al die voorzieningen. Sommige van die dingen mogen dan lokaal worden besloten, Den Haag moet ervoor zorgen dat het platteland leefbaar blijft. Dat jongeren op het platteland kunnen blijven wonen. Dat de voorzieningen in stand blijven, dat is wat ik graag zou willen bereiken.”