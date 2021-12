Minister Grapperhaus steekt Enschedese hulpverleners hart onder de riem bij allerlaatste werkbezoek

Zowel wijkagent Randy Oude Engberink als de demissionair minister hielden een goed gevoel over aan het gesprek. "Er werd goed naar ons geluisterd en er werden ook notities gemaakt toen wij over onze ervaringen vertelden", zegt de agent.

Het was het laatste werkbezoek van Grapperhaus als minister. De ministerpost van Justitie en Veiligheid wordt in het nieuwe kabinet ondergebracht bij de VVD, de CDA'er keert dus niet terug in die functie. Inmiddels heeft hij aangegeven ook niet meer als Kamerlid actief te blijven.

We moeten als Nederlanders gezagstrouwer zijn. Demissionair minister Ferd Grapperhaus

Altijd vooraan

Ondanks dat Grapperhaus afzwaait, vindt hij het erg belangrijk om de hulpverleners op oudjaarsdag te spreken. "Zij staan altijd vooraan. Zij durven een stap vooruit te zetten om de maatschappij te helpen. Daarom vind ik dat zij ons respect moeten krijgen. We moeten als Nederlanders gezagsgetrouwer zijn."

Uiteraard kwam ook oud en nieuw ter sprake. "We zijn goed voorbereid", zegt de agent. "We hebben de hotspots al in kaart gebracht. De vuurwerkoverlast in Enschede is de laatste jaren al minder en ik verwacht een rustige nacht. Maar je weet natuurlijk nooit wat er gaat gebeuren."

Wijkagent Randy Oude Engberink was een van de agenten met wie de minister vandaag in gesprek ging (Foto: RTV Oost / Leroy Vugteveen)

Waardevol?

Omdat 31 december voor de hulpdiensten altijd een drukke dag is, heeft Grapperhaus elk jaar van zijn ministerschap de politie, brandweer en boa's bezocht. Telkens in een andere gemeente. "Ik vind het prettig om met ze te spreken, maar ook om mijn steun uit te spreken. Zij zijn de mensen binnen Justitie en Veiligheid die áltijd vooraan staan."

Wat zijn die woorden van de minister waard, als hij die functie moet inleveren? "Dat is fijn om te horen en ik denk dat hij zijn bevindingen wel overdraagt aan zijn opvolger", vermoedt Oude Engberink. "En anders moet zijn opvolger maar zo snel mogelijk een kijkje in Enschede komen nemen", sluit hij af met een knipoog.