Geen Overijsselse minister of staatssecretaris in nieuwe kabinet

Voor een provincie met zo'n 1,1 miljoen inwoners komt Overijssel er slecht van af. In Rutte III, dat op dit moment nog heel even demissionair regeert, worden we vertegenwoordigd door Arie Slob (Zwolle, minister van Onderwijs) en Henk Kamp (Hengelo, Defensie). Eerder was Ank Bijleveld uit Goor minister van Defensie.

Vorige week liet Slob al weten niet aan te treden in een nieuw kabinet. Ook Henk Kamp zei vlak nadat hij Bijleveld had vervangen al dat hij niet beschikbaar is voor een nieuw kabinet.

De enige bewindspersoon met Overijsselse roots is Christianne van der Wal. Hoewel ze werd geboren in Oldenzaal, is ze momenteel in Gelderland actief als gedeputeerde. Daarvoor was ze wethouder in de Gelderse gemeente Harderwijk. Nu wordt ze namens de VVD minister voor Natuur & Stikstof.

'Regionale spreiding'

Commissaris van de Koning Andries Heidema reageert positief, ondanks de afwezigheid van Overijsselaars in het kabinet. "Het nieuwe kabinet is toch een mooie regionale spreiding." De commissaris doelt daarmee op de huidige regionale werkzaamheden van Christianne van der Wal, zoals hierboven beschreven gedeputeerde in Gelderland, Franc Weerwind (D66 minister voor Rechtsbescherming) die nu nog burgemeester van Almere is en Hanke Bruins Slot (CDA minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) die nu nog gedeputeerde in de provincie Utrecht is.

Commissaris van de Koning Andries Heidema (Foto: provincie Overijssel)

Blij dat er een team zit commissaris van de Koning Andries Heidema

Al met al is de commissaris van de Koning vooral blij dat er nu een team zit, waarvan de leden niet louter van de vierkante kilometer van het Binnenhof komen. De handen gaan wat Heidema betreft dan ook snel uit de mouwen, want er is veel te doen. "Overijssel heeft samen met Gelderland ingezet op Nederland slim benutten met de akte van Oost", zegt Heidema. Hij hoopt en verwacht dat op het gebied van wonen, infra, landbouw en natuur, maar ook met de energietransitie wordt gekeken naar Oost-Nederland.

Akte en kracht van Oost

Benieuwd hoe de provincies Overijssel en Gelderland hun rol zien om Nederland slim te benutten? In de akte van Oost geven Kamerleden van negen politieke partijen aan dat ze zich inzetten voor de economie van Oost-Nederland en belangrijke thema's als wonen, landbouw en natuur en de energietransitie. In de Kracht van Oost 2.0 geven de provincies aan dat Oost- Nederland naast ruimte ook andere troeven in handen heeft met bijvoorbeeld een technisch cluster in Twente, zakelijke dienstverlening in en om Zwolle en 'cleantech-bedrijven' in Deventer en de Stedendriehoek-gemeenten Apeldoorn en Zutphen.

Geen directe Overijsselaars in 'vak K', het nieuwe kabinet, maar wel een volksvertegenwoordiging met Overijsselse Kamerleden die zich onder meer via Podium Oost willen inspannen voor het inschakelen van Overijssel en Gelderland om Nederland slim te benutten.

Dit is de samenstelling van het nieuwe kabinet (bron: NOS)