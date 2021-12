Warmste oudjaarsdag ooit in Overijssel

De dag is nog maar amper begonnen, maar deze oudjaarsdag is al de warmste temperatuur ooit gemeten in Overijssel op de laatste dag van het jaar. In Twente kwam het kwik tot 13,9 graden. Dat is 0,2 graden hoger dan het vorige record uit 2017. In Heino werd het zelfs ruim boven de 14 graden "Maar daar meten we nog niet zo lang als in Twente", plaatst weervrouw Grieta Spannenburg die meting in perspectief.

"Het is lekker warm weer deze oudejaarsdag", zegt Spannenburg. "Dat is natuurlijk absurd die hoge temperaturen", zegt de weervrouw daarover. Niet alleen provinciaal maar ook landelijk sneuvelen vandaag records.

Kouderecords

"Het is heel uitzonderlijk", zegt Spanenburg die daarbij meteen constateert dat er in de winters nauwelijks nog kouderecords sneuvelen. "Dat is een gevolg van de opwarming van de aarde."

Mensen die vanavond nog even naar buiten komen om op een afstandje de buren een goed nieuwjaar te wensen, hoeven daar geen dikke jas bij aan te trekken, want ook vanavond blijft het zacht. "We gaan uitermate mild met lokaal alleen een motspat het nieuwe jaar in", verwacht Spannenburg.

Contrast

Het is een flink contrast met 25 jaar geleden, toen Nederland zich rond deze tijd opmaakte voor een Elfstedentocht. Die werd in 1997 voor het laatst gereden. "Het plaatst de hoge temperaturen van nu in de nostalgie", zegt Spannenburg daarover. "Het laat zien hoe ver dat nu buiten ons bereik is."

Waar het meetstation in Twente vanmorgen al 13,9 graden registreerde was het in Heino zelfs al even 14,3 graden.